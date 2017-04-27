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Şam Uluslararası Havalimanı yakınında büyük patlama

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Şam Uluslararası Havalimanı yakınında büyük patlama
Suriye'nin başkenti Şam'da uluslararası havalimanının yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi.

Muhaliflere yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, patlamanın ardından bölgede yangın çıktığını duyurdu.

Patlamanın nedeni ile ölen ya da yaralanan olup olmadığı heniz bilinmiyor.

Arap medyasında, İsrail'in bölgede Hizbullah'a ait bir silah deposunu vurmuş olabileceği yolunda haberler yayımlandı.

Ancak bu haberler henüz bağımsız kaynaklar ya da İsrail tarafından doğrulanmadı.

Bununla birlikte, İsrail İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, ordu radyosuna yaptığı açıklamada, havaalanı yakınlarındaki patlamanın İsrail'in politikasına uygun olduğunu söyledi.

Katz, "İran tarafından Suriye'den Lübnan'daki Hizbullah'a gelişmiş silahların ulaştırılmasını engellemek için harekete geçiyoruz. Hizbullah'a silah gönderilme niyetine yönelik ciddi bilgi aldığımız zaman adım atıyoruz. Bu olay da bu politikamızla tamamen uyum içerisinde" dedi.

Şam Uluslararası Havalimanı başkentin 25 kilometre güneybatısında bulunuyor.

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