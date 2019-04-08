Saman nezlesi geçsin diye çiğ çiğ böcek yiyorlar
Bahar mevsimiyle birlikte saman nezlesi olan milyonlarca insan için de zor bir süreç başladı. Polenler çeşitli sağlık sorunları yaşayan birçok kişi, bu sıkıntılardan kurtulmak için birçok tedavi yöntemine başvuruyor. Hollandalıların ise, son 7 yıldır en fazla başvurduğu çare, çiğ çiğ tespih böceği yemek. Ancak, uzmanlara göre bu, 'saçma' bir inanış.
Evet kulağa ne kadar mide bulandırıcı gelse de Hollanda halkı, saman nezlesine karşı çiğ çiğ tespih böceği yiyor.
08 Nisan 2019 Pazartesi 22:00
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