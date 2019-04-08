Bahar mevsimiyle birlikte saman nezlesi olan milyonlarca insan için de zor bir süreç başladı. Polenler çeşitli sağlık sorunları yaşayan birçok kişi, bu sıkıntılardan kurtulmak için birçok tedavi yöntemine başvuruyor. Hollandalıların ise, son 7 yıldır en fazla başvurduğu çare, çiğ çiğ tespih böceği yemek. Ancak, uzmanlara göre bu, 'saçma' bir inanış.