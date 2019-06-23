  • BIST 94.022
  • Altın 261,854
  • Dolar 5,8200
  • Euro 6,5930
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Samanbahçe Festivali düzenledi

» »
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Kıbrıs Vakıflar İdaresinin iş birliği ve katkıları ile Studio 21 & Yuka Blend tarafından organize edilen “Samanbahçe Festivali” dün gerçekleştirildi.
Samanbahçe Festivali düzenledi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Kıbrıs Vakıflar İdaresinin iş birliği ve katkıları ile Studio 21 & Yuka Blend tarafından organize edilen “Samanbahçe Festivali” dün gerçekleştirildi.

LTB’den verilen bilgiye göre, Samanbahçe’de yer alan etkinlik, Atakom Ltd, Cumhurbaşkanlığı ile Eski Eserler ve Müzeler Dairesi sponsorluğunda yapıldı.

Festival kapsamında çevre dostu, sportif, eğitsel, eğlence, sosyal ve kültürel birçok etkinlik yer aldı. Festivalde farklı DJ performansları, jonglörler, dans gösterileri, atölye çalışmaları (nefes, yoga, fitnes, dans ve el işi atölye çalışmaları) gerçekleştirildi, el işi, yiyecek-içecek, sanat eserleri, bisiklet ve kitap stantları kuruldu.

Lefkoşa’nın her iki tarafından insanların ilgi gösterdiği ve “kültürel bir buluşmaya” dönüşen festivalde, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve bazı belediye meclis üyeleri de hem festival alanında kurulan stantları ziyaret etti, hem atölye çalışmalarına katıldı, hem de Samanbahçe’de ikamet eden yurttaşlarla sohbet etti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Studio 21, LTB ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi iş birliğinde çok güzel bir etkinliğe imza atıldığını belirterek, Samanbahçe’nin tüm gün boyunca farklı ve birbirinden güzel aktivitelere ev sahipliği yaptığını kaydetti.

Harmancı, şunları söyledi:

“Samanbahçe, Lefkoşa’nın çok özel bir rengidir. Bugün Samanbahçe’de tüm evlerin önü ve arası adeta Lefkoşa’nın yeşil balkonu, bir peyzaj yeri gibi oldu. Birçok turist ve katılımcı buradan çok güzel fotoğraflarla ayrılıyor. Yurttaşlarımız biraz daha fazla Samanbahçe’yi tanısın, biraraya gelsin istedik. Eski Samanbahçeliler, eski ve yeni Lefkoşalılar bugün burada sohbet ettiler, beraber eğlendiler, anlarını anıya çevirerek fotoğraf çektirdiler, çektiler. Hepimiz bugün burada çok mutluyuz. Biz beraber Lefkoşa’yız. Bundan sonra da Samanbahçe’nin güzellilerini Lefkoşa’nın güzellikleriyle birlikte yaşamaya devam edeceğiz.” 

SAMANBAHÇE LEFKOŞA’NIN 2019 YILI YEŞİL BALKONU

LTB’nin yakın zamanda bölgede yaptığı çevre düzenlemesi ve yeşillendirme çalışmalarının da tanıtıldığı festivalde, “Samanbahçe” Lefkoşa’nın 2019 yılı yeşil balkonu olarak takdim edildi.

Festivalde Lefkoşa Belediye Orkestrası gün boyu sokakta farklı alanlarda performans gösterisi gerçekleştirirken bazı yerli gruplar da sahne aldı.

Festivalin finalinde LBO Latin Müzik Grubu sahne aldı.

Festival kapsamında kurulan ¨Kitap Okuma Bölümü¨ ve LTB Sokak Kütüphaneleri sayesinde de kitap ve Samanbahçe aynı etkinlikte buluştu.

Festival kapsamında ayrıca sırasıyla Studio 21.cc Direktörü Derviş G.Zeybek “Samanbahçe Projesi”, Kıbrıs Vakıflar İdaresi İnşaat Birimi Müdürü Kerime Darbaz “Samanbahçe Evleri Geçmişten Günümüze” ve LTB Başkanı Mehmet Harmancı da “LTB Yeşil Balkon Projesi” başlıklı birer sunum gerçekleştirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dr.Tomgüsehan “Sırlar Adası” romanını Başkan Harmancı’ya takdim etti14 Haziran 2019 Cuma 09:29
  • LTB’nin sivrisinek ve haşere mücadelesi devam ediyor13 Haziran 2019 Perşembe 16:57
  • Marketten içkileri aldılar ödemeden gitmek istediler, polis tutukladı!13 Haziran 2019 Perşembe 13:19
  • Lefkoşa'da Ev Açma, Hırsızlık ve Kasti Hasar13 Haziran 2019 Perşembe 13:19
  • LTB'den zehir uyarısı12 Haziran 2019 Çarşamba 17:22
  • LTB'den British Culture College'e kapatma12 Haziran 2019 Çarşamba 16:40
  • Sürücülerin dikkatine! Bu yolda su birikintileri var!12 Haziran 2019 Çarşamba 15:08
  • Kayıp Şahıs Bulundu.12 Haziran 2019 Çarşamba 15:05
  • LTB Haspolat’daki atık suları değerlendiriyor12 Haziran 2019 Çarşamba 12:55
  • Harmancı: Özel gereksinimli bireylerimiz hem renklere hem hayata dokunuyorlar11 Haziran 2019 Salı 15:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti