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Samani: “5’li toplantı muhtemelen seçim sonrası gerçekleşecektir”

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Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Samani, Genç TV’de katıldığı bir programda, 25 Kasım’da Berlin’de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in davetiyle yapılan 3’lü görüşmeyi değerlendirdi. 
Samani: “5’li toplantı muhtemelen seçim sonrası gerçekleşecektir”

 Cumhurbaşkanlığı Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani, Berlin’de gerçekleştirilen 3’lü görüşme sonrası devreye “aşamalandırılmış, kademelendirilmiş bir süreç ve stratejik anlaşma hedefi” gibi yeni unsurların girdiğini belirterek, “BM Genel Sekreteri tüm taraflarla istişare edecek, 5’li toplantıyı planlayacaktır. Muhtemelen bu toplantı seçim sonrası gerçekleşecektir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani, Berlin açıklamasında yer alan yeni unsurların gözden kaçırılmaması gerektiğini belirterek, BM Genel Sekreteri Gutteres’in Berlin açıklaması ile devreye yeni unsurlar girdiğini kaydetti. 


“Artık sırf müzakere etmek için ucu açık müzakere döneminin kapandığını” söyleyen Samani, “BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Sekreteri’nin raporlarında da ucu açık bir sürecin artık bittiği, yeni bir sonuç odaklı süreç döneminin başladığı yer alıyor” dedi.

 
Berlin’deki toplantıdan “5’li konferans” için mutabakat çıktığını da ifade eden Samani, konferansın toplanabilmesi için tüm tarafların hazır olduğunu söylemesi gerektiğini belirterek, “Aşamalandırılmış, kademelendirilmiş bir süreç ve stratejik anlaşma hedefi yeni unsurlardır. BM Genel Sekreteri tüm taraflarla istişare edecek, 5’li toplantıyı planlayacaktır. Muhtemelen bu toplantı seçim sonrası gerçekleşecektir” diye konuştu.  


Samani, Berlin’de stratejik anlaşmanın ortaya çıkmasıyla ilgili bir planlama yapılmasının teyit edildiğini, bunun da yeni ve son derece olumlu bir unsur olduğunu dile getirdi. Samani, “Gidilmesi gereken yol, dirayetli durmak, BM çerçevesi içinde tüm tarafların yararına ve makul olanı talep etmektir” dedi.  
Samani, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik bir soruya karşılık, “Önümüzdeki seçimlerin demokratik kültür içinde, saygı çerçevesinde sürmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanımız 2015’te aday olurken halkın talebiyle aday olmuştu. Şimdi de aynı şeyi gözlemliyorum” diye konuştu.

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