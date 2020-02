Cumhurbaşkanlığı Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani, sanat eserlerine ve kültürel mirasa sahip çıkılmasının, barış kültürü ve güven ortamı gelişmesine büyük katkı sağladığını kaydetti.

Samani Genç Tv’de programa konuk olarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in uzlaştıkları güven artırıcı önlemler çerçevesinde taraflara iade edilen, 1974’ten sonra KKTC’de kalan Kıbrıslı Rum sanatçıların eserleriyle RIK arşivlerindeki Kıbrıslı Türklere ait 1963 öncesi ses ve görüntü kayıtlarından oluşan serginin, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların ortak yaşamına dair unsurlar barındırıp dönemin sosyo-politik olaylarını hatırlattığını kaydeden Meltem Onurkan Samani, sergiyle birlikte izleyenlerin bir yüzleşme içerisine girdiğini vurguladı. Sanat eserlerine ve kültürel mirasa sahip çıkılmasının, barış kültürü ve güven ortamı gelişmesine büyük katkı sağladığını dile getiren Samani, iki toplumun yakınlaşmasına dair yürütülen faaliyetlerin öneminin altını çizdi.

“CUMHURBAŞKANI MUSTAFA AKINCI’NIN DÖNEMİNDE KÜLTÜREL VE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜMLE İLGİLİ ÖNEMLİ ADIMLAR ATILDI”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Cumhurbaşkanlığı döneminde gerek iki toplumun işbirliği gerek eğitim gerekse iki toplumun yakınlaşması doğrultusunda birçok önemli çalışmanın yapıldığını söyleyen Samani, özellikle bu dönemde kültürel ve toplumsal dönüşümle ilgili önemli adımlar atıldığına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Cumhurbaşkanlığı döneminde şiddet ve çatışma kültürünün barış kültürüne dönüştürülmesine yönelik 3 tane yeni teknik komite oluşturulduğunu belirten Meltem Onurkan Samani, bu çalışmaların yaratacağı olumlu sosyal etkileri dile getirdi.

“İKİ TOPLUMLU SAĞLIK KOMİTESİ TOPLANTISINDA İHTİYAÇ ANALİZLERİ TARAFLARCA PAYLAŞILDI, VİRÜSLE İLGİLİ ALINABİLECEK ALTYAPISAL TEDBİRLER ELE ALINDI”

Dünya Sağlık Örgütü’nün Corona Virüs salgınını acil önlem alınması gereken bir konu olarak ilan etmesinin ardından, İki Toplumlu Sağlık Komitesinin, ara bölgedeki Ledra Palace Hotel’de toplanarak her iki tarafta ilgili bakanlıkların aldığı tedbirlere ek olarak, sınır tanımayan bu salgına karşı alınması gereken ortak önlemleri masaya yatırdığını kaydeden Samani, bu toplantıda ihtiyaç analizlerinin taraflarca paylaşıldığını, virüsle ilgili alınabilecek altyapısal tedbirlerin ele alındığını söyledi. Meltem Onurkan Samani, toplantının, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, 31 Ocak Cuma günü, Kıbrıslı Rum Lider’i telefonla arayarak her iki tarafta ilgili bakanlıkların aldığı tedbirlere ek olarak, sınır tanımayan bu salgına karşı alınması gereken ortak önlemler konusunda birlikte hareket etmeyi ve İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin bu amaca yönelik acilen toplanmasını önermesi sonucu gerçekleştiğini belirtti.

“CUMHURBAŞKANI AKINCI, MÜZAKERELERDE OLDUĞU GİBİ, TEKNİK KOMİTELERİN ÇALIŞMALARINDA DA SÜRÜKLEYİCİ GÜÇ OLDU”

Müzakerelerde olduğu gibi, teknik komitelerin çalışmalarında da sürükleyici gücün Cumhurbaşkanı Akıncı olduğunu kaydeden Samani, bugün özellikle teknik komite çalışmalarında önemli sonuçların alındığını ve bunun tüm tarafların yararına olduğunu dile getirdi. Önemli olanın siyasi bir çözüme ulaşmak olduğunu ifade eden Samani, iki tarafın birbirini tanımaması nedeniyle iş birliğinin çok da kolay olmadığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın gönüllü hukukçulardan oluşacak bir hukuk bürosu kurma kararı alınmasına da değinen Samani, Cumhurbaşkanı’nın türlü iftira, hakaretler ve çirkin saldırılara maruz kalmasının bu büronun kurulmasını tetiklediğini belirtti. Cumhurbaşkanı’nın adaylığına yönelik halkın her kesiminden, farklı meslek gruplarından büyük destek olduğunu ifade eden Samani, hukukçuların gönüllü oluşturduğu bu hukuk bürosunun da bu desteğin bir nişanesi olduğunu dile getirdi.

Samani, hukuk bürosunun Cumhurbaşkanı’na seçim sürecinde hukuki danışmanlık yapacağını da belirtti.

“CUMHURBAŞKANI AKINCI, TÜM TARAFLARIN GÜVENLİK VE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SAĞLAMAK İÇİN ÇABA GÖSTERDİ”

Federasyonun, BM Parametreleri ile şekillenen, tüm tarafların müzakere masasında görüşebileceği tek model olduğunu kaydeden Samani, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, federasyonu görüşerek tüm tarafların güvenlik ve özgürlüğünü sağlamak için çaba gösterdiğine dikkat çekti. Son 5 yıllık süreçte, Kıbrıs Türk tarafının çözüme yönelik samimiyetle çaba gösterdiğini kaydeden Samani, federasyon dışında müzakere edilebilecek başka bir model olmadığını; masada başka bir modelin olması için diğer tarafların da bu model üzerinde mutabık kalması gerektiğini vurguladı.