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Samanyolu çarpıkmış!

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Bilim insanları, Güneş Sistemi’nin de içinde bulunduğu Samanyolu Galaksisi’nin 3 boyutlu haritasını çıkardı. Çalışmaya göre Samanyolu'nun güneşte bırakılmış bir vinil kaydı gibi çarpık bir şekli var.
Samanyolu çarpıkmış!

Space.com internet sitesinde yer alan habere göre, Polonya Varşova Üniversitesi ve ABD Ohio State Üniversitesi ile İngiltere’nin Warwick Üniversitesinden bilim insanları, önceki çizimlerden daha büyük ve detaylı ölçekteki 3 boyutlu Samanyolu haritasını oluşturmayı başardı. Çalışma galaksimizin düz bir disk olmadığını, güneşte bırakılmış bir vinil kaydı gibi çarpık bir şekli olduğunu gösteriyor.


Samanyolu Galaksisi’nin daha detaylı haritalandırılması amaçlanan çalışmada, bunun için Sefeid değişken yıldızlarının Güneş Sistemi’ndeki gök cisimlerine uzaklığı incelendi. Çalışmanın başyazarlarından Dorota Skowron, önceki çalışmaların aksine bu araştırmada Sefeid yıldızlarıyla Güneş’in arasındaki uzaklığı doğrudan hesaplayan bir yöntem kullandıklarını belirtti.

Bu kapsamda yaklaşık 2 bin 400 Sefeid Yıldızı’nı 6 yıl incelediklerini vurgulayan Skowron, buldukları sonuçlar ışığında 3 boyutlu Samanyolu haritasını çıkarmayı başardıklarını kaydetti.

Skowron, 3 boyutlu Samanyolu haritasının galaksinin geçmişi ve yapısı ile yıldızların oluşumları sonrası hareket ve yayılmalarını daha iyi öğrenmek için oldukça önem arz ettiğini bildirdi. Çalışma, “Science” dergisinde yayımlandı. (Birgün)

 

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