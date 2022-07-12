  • BIST 2.434,02
  • Altın 961.936
  • Dolar 17.2881
  • Euro 17.3795
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKATatar: Türkiye üzerinden AB elektrik sistemine bağlanmak gerekiyor

Samanyolu Galaksisi’nin gizemli pırıltısı ilk kez görüntülendi

» »
Temmuz ile Eylül 2019 arasında, ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi uyduları, Endonezya'nın Java kentinin güneyinde, 100 bin kilometrekareden daha geniş bir alana yayılan biyolüminesans bir olay olabileceğini düşündüğü şeyi yakaladı.
Samanyolu Galaksisi’nin gizemli pırıltısı ilk kez görüntülendi

Biyolüminesans, bazı canlı organizmaların gerçekleştirdiği kimyasal reaksiyonlar sırasında, kimyasal enerjinin ışık enerjisine dönüştürülmesi ile ışık üretilmesi olayına verilen isimdir.

Guardian’da yer alan habere göre, Temmuz 2021’de Nature Scientific Reports’ta olayın görüntülerini Colorado Eyalet Üniversitesi’nde atmosfer bilimi alanında çalışan Steven Miller yayınladı.

Bu araştırmanın medyada yer alması, Ganesha gemisinin yedi kişilik ekibinin bir üyesi olan Naomi McKinnon’u Miller ile iletişime geçmeye ve 2 Ağustos 2019 gecesi yaşadıkları olayları anlatmaya sevk etti.

KARANLIKTA PARLAYAN YILDIZLARA BENZİYOR

Ganesha gemisi, Lombok, Endonezya ve doğu Hint Okyanusu’ndaki Cocos (Keeling) Adaları arasında akşam 21.00 sularında ışıldayan bir su parçasına çarptığında, mürettebat dünya turunun bir parçasıydı. Yat aniden bu parıldayan sulara girdi ve tüm deneyim sabaha kadar sürdü.

Bir ekip üyesi Miller’a parlamanın renginin ve yoğunluğunun “karanlıkta parlayan yıldızlara veya çıkartmalara benzer” olduğunu söyledi. Yatın kaptanı, parıltının, bazı bilim insanlarının hayal ettiği gibi ince bir yüzey filmi oluşturmaktan ziyade, su yüzeyinin yaklaşık 10 metre altından kaynaklandığını söyledi.

Bulguları Proceedings of the National Academy of Sciences’da yayınlanan Miller, suya bir kova indirildiğinde, karıştırıldığında kararan birkaç sabit ışık noktası ortaya çıkardı ve “normal biyolüminesansta olanın tam tersi” dedi.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Geleceğin tatilleri sınır tanımıyor… Ay’da tatil planları başladı bile03 Temmuz 2022 Pazar 11:49
  • Avrupa Uzay Ajansı: "2021 QM1" Dünya'ya çarpmayacak02 Temmuz 2022 Cumartesi 19:04
  • NASA, cep telefonu büyüklüğündeki robotlarla uzaylı arayacak01 Temmuz 2022 Cuma 20:36
  • Sivil toplum MORİ olarak yanan ormanlar için harekete geçiyor30 Haziran 2022 Perşembe 12:16
  • AB liderleri geniş kapsamlı iklim kanunları üzerinde uzlaştı29 Haziran 2022 Çarşamba 16:39
  • Mars'ta yaşama dair yeni işaret: Killi tortullar26 Haziran 2022 Pazar 21:51
  • DAÜ-SEN: “Ağaç dikme seferberliği ilan edilmelidir”26 Haziran 2022 Pazar 17:51
  • Derin okyanus umduğumuzdan çok daha az karbon depoluyor olabilir26 Haziran 2022 Pazar 17:49
  • TEMA VAKFI: Yanan arazinin kendine gelmesi için en az 1.5 yıla ihtiyaç duyuluyor26 Haziran 2022 Pazar 09:14
  • Yeni bir yengeç türü keşfedildi: Kabarık tüyleri, süngerden şapkası var21 Haziran 2022 Salı 19:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti