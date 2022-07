Samanyolu Galaksisi’nin gizemli pırıltısı ilk kez görüntülendi

Biyolüminesans, bazı canlı organizmaların gerçekleştirdiği kimyasal reaksiyonlar sırasında, kimyasal enerjinin ışık enerjisine dönüştürülmesi ile ışık üretilmesi olayına verilen isimdir.

Guardian’da yer alan habere göre, Temmuz 2021’de Nature Scientific Reports’ta olayın görüntülerini Colorado Eyalet Üniversitesi’nde atmosfer bilimi alanında çalışan Steven Miller yayınladı.

Bu araştırmanın medyada yer alması, Ganesha gemisinin yedi kişilik ekibinin bir üyesi olan Naomi McKinnon’u Miller ile iletişime geçmeye ve 2 Ağustos 2019 gecesi yaşadıkları olayları anlatmaya sevk etti.

KARANLIKTA PARLAYAN YILDIZLARA BENZİYOR

Ganesha gemisi, Lombok, Endonezya ve doğu Hint Okyanusu’ndaki Cocos (Keeling) Adaları arasında akşam 21.00 sularında ışıldayan bir su parçasına çarptığında, mürettebat dünya turunun bir parçasıydı. Yat aniden bu parıldayan sulara girdi ve tüm deneyim sabaha kadar sürdü.

Bir ekip üyesi Miller’a parlamanın renginin ve yoğunluğunun “karanlıkta parlayan yıldızlara veya çıkartmalara benzer” olduğunu söyledi. Yatın kaptanı, parıltının, bazı bilim insanlarının hayal ettiği gibi ince bir yüzey filmi oluşturmaktan ziyade, su yüzeyinin yaklaşık 10 metre altından kaynaklandığını söyledi.

Bulguları Proceedings of the National Academy of Sciences’da yayınlanan Miller, suya bir kova indirildiğinde, karıştırıldığında kararan birkaç sabit ışık noktası ortaya çıkardı ve “normal biyolüminesansta olanın tam tersi” dedi.