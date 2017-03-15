Şam'da adalet sarayına intihar saldırısı: En az 25 ölü

Suriye'de, daha sonra iç savaşa dönüşen yönetim karşıtı gösterilerin başlamasının 6. yıldönümünde, başkent Şam'daki adalet sarayında intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda en az 25 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.

Suriye Devlet Televizyonu, Şam'ın merkezindeki binaya girmeye çalışan intihar eylemcisinin polis tarafından durdurulunca içeriye koşarak üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdiğini bildirdi.

Hamidiye bölgesindeki binada hem kişisel davalara bakılan dini mahkemenin, hem de ceza mahkemesinin bulunduğu belirtiliyor.

Adalet sarayına düzenlenen saldırı sırasında binada olan bir avukat Fransız AFP haber ajansına yaptığı açıklamada "Çok korktuk, çünkü patlama sesi çok yüksekti" dedi. İsmini vermek istemeyen avukat "En üst kattaki kütüphaneye sığındık. Çok kanlıydı" ifadelerini kullandı.

Olay yerindeki bir AFP muhabiri de binanın dışında ambulanslar ve itfaiye araçlarının olduğunu bildirdi.

'İkinci bir patlama'

Suriye Devlet televizyonu daha sonra Adalet Sarayı'ndaki saldırının hemen ardından, Şam'ın Rabveh bölgesinde ikinci bir patlamanın meydana geldiğini duyurdu.

"Terör saldırısı" olduğu belirtilen patlamayla ilgili başka bir bilgi verilmedi.

Suriye'de, Devlet Başkanı Beşar Esad aleyhtarı gösterilerin 15 Mart 2011'de başlamıştı.

Ülkedeki iç savaşta bugüne dek 320 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği, 11 milyon kişinin de evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtiliyor.