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Şam’da okula saldırı: 5 ölü

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Şam’da okula saldırı: 5 ölü
Suriye’de Beşşar Esed rejimine bağlı güçlerin, başkent Şam’da ”gerginliği azaltma” bölgeleri arasında yer alan Doğu Guta’nın Cisrin beldesindeki bir okula düzenlediği saldırıda 3’ü çocuk 5 sivil öldü.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta bölgesinde Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden Mahmud Ethem, ”Rejim güçlerinin saldırısında bir top mermisinin Cisrin okuluna düşmesi sonucu 3’ü çocuk 5 sivil yaşamını yitirdi, 15 sivil yaralandı.” dedi.

Yaralı öğrencilerin beldedeki sahra hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındığını ifade eden Ethem, rejimin Doğu Guta bölgesine yönelik saldırılarının devam ettiğini söyledi.

Doğu Guta bölgesindeki Cisrin beldesi, Kafr Batna beldesinin doğusunda yer alıyor. Rejim güçleri, elektrik ve suyun kesik olduğu Cisrin beldesine zaman zaman ağır silahlarla saldırıyor.

Gerginliği azaltma bölgeleri arasında yer alan Cisrin’de yaklaşık 4 bin ailenin yaşadığı tahmin ediliyor.Şam’ın doğusundaki Cobar Mahallesi ve Ayn Terma beldesini de kapsayan Doğu Guta bölgesi, 5 yılı aşkın süredir rejimin kuşatması altında bulunuyor.

Rejim, Doğu Guta’nın güneydoğusunda yarımada şeklindeki Cobar’ı, güneybatısındaki Ayn Terma’dan kopararak tek başına kuşatmayı hedefliyor.

Türkiye, Rusya ve İran, 3-4 Mayıs’taki Astana toplantısında Doğu Guta’yı dört çatışmasızlık bölgesinden biri ilan etmişti. Rusya, 22 Temmuz’da Doğu Guta’da ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurmuştu ancak rejimin saldırıları aralıklarla devam ediyor.

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