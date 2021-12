Sami Özuslu Kanal SİM'deki görevini bıraktı...

Kanal SİM Televizyonu’nun Genel Yayın Yönetmeni Sami Özuslu görevi bıraktığını açıkladı.

Özuslu'nun bugünkü köşe yazısı şöyle;

BİR ÖMRÜN YARISI… VE ARTIK NOKTA KOYMA ZAMANI



UNITED MEDYA ailesinde 27 yılımı doldurmuş bulunuyorum. Yaşım 54 olduğuna göre, ömrümün tam yarısı bu güzide kurumda geçti demek ki… 1994 yılında muhabir olarak başladığım Yenidüzen’de yönetim kadrolarında da görev yaptım, 1999’dan itibaren ise SİM ailesine girdim. Mesleki anlamda en güzel yıllarım Annan Planı referandumu döneminde radyodaki bir avuç arkadaşımla birlikte geçti. Ah, neydi o günler!.. Ve o bir avuç arkadaşımız ve yeni katılanlarla beraber 2008’de televizyon rüyası için yola çıktık. İlk yayının havaya verildiği an, hem çalışanlar, hem de bu rüyaya inanan ve destek verenler gururluydu. ‘Kıbrıs’ın Çok Taraflı Haber Kanalı’ sloganı bir itirazdı, bir başkaldırı… Taraftık biz çünkü sömürüye karşı emekten, güçlüye karşı ezilenden, yobazlığa karşı modern yaşamdan, savaş çığırtkanlarına karşı barıştan, ‘bir usta bir memleket’ ve biat kültürüne karşı demokrasiden, baskılara karşı özgürlüklerden yana… ‘Bitaraf’ deyip ‘bertaraf’ olmadık hiç... Ve parmağımızın arkasına da saklanmadık. Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesinde Yenidüzen ve SİM FM’in yanına bir ‘kardeş’ daha gelmişti. Kanal SİM ezilen, sömürülen, sesi kesilen insanların nefes borusu, toplumun umuduydu artık… Ama özgürlük mücadelesi bedelsiz olmazdı. Nitekim bu süreçte çok bedeller ödendi. Tıpkı bayrağı devraldığımız büyüklerimizin çok daha fazlasını ödediği gibi… Kanal SİM’de hem çalışan, hem de yönetici olarak geçirdiğim 13 yıllık süreçte yaşananları yazmaya kalksam uzun bir roman olur mutlaka… Acısı ve tatlısıyla, hüznü ve mutluluğuyla, sıkıntısı ve huzuruyla ama her zaman alın açıklığıyla ve gönül rahatlığıyla… Tepeden tırnağa her bir tarafı kirlenmiş bir ülkede temiz kalmanın, ruhunu ve kalemini satılığa çıkaranların ve/veya kiraya verenlerin bol olduğu bir ortamda hala özgürce barış gazeteciliği yapabilmenin verdiği onurla… Hiç kimseye biat etmeden… Eğilmeden, bükülmeden… El etek öpmeden… 2008 yılında girdiğim odanın kapısından yanımda yalnızca ceketim, kravatlarım, kitaplarım ve kalemimle ayrılırken, bu onuru birlikte yaşadığımız geçmişten bugüne Yenidüzen, SİM FM ve Kanal SİM’de beraber emek verdiğim bütün mesai arkadaşlarıma, emeğini ve maddi-manevi katkısını esirgemeyenlere, UNITED MEDYA gibi bir değeri bu topluma armağan eden CTP yönetim kadrolarına, bana her zaman koşulsuz destek veren ve güvenen yönetici arkadaşlarıma, başka kurumlarda olsalar da her zaman dayanışma içinde olduğumuz meslektaşlarıma, meslek ve emek örgütlerimize ve de bizi bağrına basan bütün okuyucu, dinleyici ve izleyicilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Bütün yanlışlarım, eksiklerim, hatalarım, yapamadıklarım ya da yanlış yaptıklarım için de özür diliyorum. Kanal SİM ve SİM FM’de yöneticilik görevlerini üstlenecek arkadaşlarımın kurumu çok daha iyi noktalara ulaştıracaklarından şüphem yoktur. Yeter ki sahip çıkılsın, destek verilsin, yanında durulsun… Her zaman yanlarında olmaya, elimden geldiğince katkı koymaya elbette devam edeceğim. Nefesim yettiğince programlarda karşınızda olmayı da sürdüreceğim. UNITED MEDYA geleneğinin en yeni halkası olan Kanal SİM güçlü kökleri, vizyonu, ilkeleri, duruşu ve kurumsal yapısıyla toplumun hizmetindedir. Onu yaşatmak, gelişimine katkı koymak gereklidir, önemlidir, elzemdir. Toplumsal değerlerin birer ikişer kaybedildiği, bizi biz yapan unsurların süratle erozyona uğradığı, kimilerinin sosyal mühendislik çalışmalarıyla başkalaştırma operasyonlarının her alanda daha da ağırlaştığı bu dönemde özgür seslere sahip çıkmak toplumun kendi kendine sahip çıkmasıyla eş anlamlıdır. Bu yüzden son sözüm size, herkesedir: Lütfen bu değere var gücünüzle sahip çıkın!.. Yurdumuz, toplumumuz, çocuklarımız için… Herkesi sevgiyle kucaklıyorum…