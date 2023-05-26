Sami Özuslu: Siyasette bir sonraki adımı bir önceki kıvılcım belirler, bu seçim o seçimdir!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili adayı Sami Özuslu, siyasette bir sonraki adımı, bir önceki kıvılcımın belirlediğine dikkat çekti ve bu seçimin, o seçim olduğunun altını çizdi. Kanal Sim’de Serhat İncirli’nin konuğu olan Özuslu, partide çok büyük bir kenetlenme heyecan olduğunun altını çizdi. Seçim sürecinde kimseye kişisel saldırıda bulunmayacağının da altını çizen Sami Özuslu, herkese saygısı olduğunu belirtti ve seçim sürecinin temiz, demokratik olması dileklerinde bulundu.

“PARTİDE ÇOK BÜYÜK BİR KENETLENME VE HEYECAN VAR”

Maalesef bir milletvekili için 25 Haziran’da herkesin sandık başına gideceğini ifade eden Özuslu, “Gönül arzu ederdi ki bir sene içinde erken seçime gidilsin fakat olmadı” dedi. Geçen haftadan itibaren parti içi toplantılara katıldığını söyleyen Özuslu, partide çok büyük bir kenetlenme olduğuna dikkat çekti. Özuslu, “CTP tabanında, yöneticilerinde, çok büyük bir heyecan var. Toplum henüz seçim heyecanına girmedi. Bunun tabii ki birçok nedeni var” dedi. Şu ana kadar gittiği yerlerde çok güzel karşılandığına vurgu yapan Özuslu, “Çok güzel bir ‘hüsnü kabul’ var. İnsanlar gördüğünde içtenlikle davranıyor. Çok güzel geri dönüşler alıyorum, bundan memnunum” diye konuştu. Seçime ‘temiz bir kampanya’ ile hazırlanacaklarını vurgulayan Özuslu, “Kimse kimseyi karalamaya niyetlenmesin. Herkesin farklı görüşü, tutumu ve birikimi vardır. Biz siyaseti konuşalım” çağrısında bulundu.

“TEMİZ, DEMOKRATİK VE DEĞİŞMEDEN DEVAM EDECEĞİM”

25 Haziran ara seçimleri sonucunda sandıktan bir mesaj çıkacağının altını çizen Özuslu, “Umudun yeşerip yeşeremeyeceğiyle ilgili bir mesaj çıkacak. Ya da başımıza gelenlerin beş beterine onay verenler mi daha fazla olacak? Yoksa bu gidişatta yaşananların kabul edilmez olduğuyla ilgili dur diyecek bir mesaj mı vereceğiz?” diye sordu. Geçmiş seçimlerden örnekler veren Özuslu, 2000 yılında Mehmet Ali Talat’ın seçimlerdeki oyunun yüzde 9 olduğuna işaret etti ve “2002’de ise CTP neredeyse tek başına iktidara geldi. Mehmet Ali Talat da ardından Cumhurbaşkanı seçildi. Siyasette bir sonraki adımı, bir önceki kıvılcım tetikler” ifadelerini kullandı. Seçim sürecinde kimseye kişisel saldırıda bulunmayacağının altını çizen Özuslu, herkese saygısı olduğunu belirtti. “Temiz olsun, demokratik olsun” diyerek seçimlerle ilgili dileklerde bulunan Özuslu, bu süreçte de değişmeden, kendisi olmaya devam edeceğini vurguladı.

“HAYATIM BOYUNCA MANİPÜLASYONLA MÜCADELEYİ ÖĞRETMEYE ÇALIŞTIM”

Sami Özuslu, “Ben hayatım boyunca yalan haberle, manipülasyonla mücadeleyi öğretmeye çalıştım. Dolayısıyla bu süreçte de herkes kendini anlatacak, insanlar da kararını verecek” diye konuştu. “Solda birlik” tartışmalarıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Sami Özuslu, geçtiğimiz yerel seçimlerden örnek verdi. “Lefkoşa’da Sıla Usar İncirli ile Mehmet Harmancı adaydı. Girne’de ise Murat Şenkul ile Zeki Çeler. Mağusa’da da benzer bir durum vardı. Lefkoşa’da iki sol aday yüzde 70’in üzerinde oy aldı, Girne’ise yüzde 60’ın üzerinde. Mağusa’da da benzeri oldu. Birbirimizle didişmenin anlamı yok. Solda birlik zaten zaman zaman sağlanıyor. Gerek sendikalarla, gerek seçimlerde. Asıl olan toplumsal birliği sağlamaktır” dedi. Meselenin, her emekçinin emeğine sahip çıkmak olduğunu vurgulayan Özuslu, emek mücadelesine sahip çıkmanın önemine işaret etti ve emek sömürüsünün parti tanımadığını kaydetti. Sami Özuslu, “Biz herkesin sorunlarına sahip çıkacağız. Toplumsal birlik böyle sağlanacak. Ben, toplumsal birliği sağlamak için neler yapılması gerektiğini konuşmak isterim” diye ekledi.