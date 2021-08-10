Sami Özuslu: Tatar 'ırk kelimesini kullanmadım' diyor ama Financial Times öyle demiyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Twitter hesabından CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'a verdiği yanıtla, Financial Times'a verdiği röportajda 'ırk' kelimesini kullanmadığını ifade etti.

Tatar'ın açıklaması üzerine Gazeteci Sami Özuslu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Özuslu, 'ırk kelimesini kullanmadım' diyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, Financial Times'a verdiği röportajdan kesit yayınlayarak, "Financial Times haberi öyle demiyor ama..." ifadelerini kullandı.

Tatar'ın 'biz ayrı bir ırkız (race)' dediği bölümün tırnak içinde, yani ağzından çıktığı şekliyle verildiğini dile getiren Özuslu, "Irkçı söylemi yüzünden zora giren Tatar yarın 'race' derken 'yarış' demek istedim' derse şaşırmayın sakın. O da race, bu da race... Kabahat İngilizin lisanında. Maksat gaz yanmasın" sözleriyle göndermede bulundu.