Sami Taşarkan son yolculuğuna uğurlanıyor… KTGB’de tören düzenlendi

Taşarkan için üyesi olduğu Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nde tören düzenlendi.

Konuşmaların yapıldığı törende, Taşarkan’ın tabutuna çiçekler ve çelenkler konuldu; tören sonunda alkışlarla uğurlandı.

Törende, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Emin Akkor, Taşarkan’ın kızı Refika Kanatlı, Erenköy Mücahitler Cemiyeti adına silah arkadaşı Ahmet Yıldırım ve meslektaşı Efdal Keser konuşma yaptı.

Konuşmalarda, Taşarkan’ın Kıbrıs Türk basınına, Kıbrıs Türk halkının mücadelesine katkıları ve bir baba olarak kişiliği anlatıldı ve unutulmayacağı vurgulandı.

KTGB bahçesindeki törene Taşarkan’ın ailesi, CTP Milletvekili Sami Özuslu, BRTK Müdürü Meryem Özkurt, gazeteciler ve aralarında Dr. Ayten Berkalp’ın de bulunduğu dostları katıldı.

Sami Taşarkan, İsmail Safa Cami’deki öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazıyla askeri törenle Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.

-Sami Taşarkan kimdir?

26 Aralık 1943’te Mağusa’da doğan Sami Taşarkan, gazetecilikle, 1959-61 yıllarında, Bozkurt gazetesine okul ve bölge haberleri göndererek tanıştı. İstanbul’a tıp tahsiline giden Taşarkan, 1964’te Erenköy’e çıkan öğrenci mücahitler arasında yer aldı. Şubat 1966’da üniversiteye dönen ancak devamsızlıktan kaydı silinen Sami Taşarkan, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü’nden 1971’de mezun oldu.

Öğrencilik yıllarında okul dergisini yöneten, Milliyet ve TRT’de çalışan Taşarkan, 1972’de Bayrak Radyosu haber bölümünde çalışmaya başladı. Halkın Sesi, Birlik, Haber gazetelerinin yazı işleri müdürlüğünü yürüten Sami Taşarkan, Anadolu Ajansı’nda da çalıştı.

Taşarkan daha sonra Ticaret Odası’nın basın yayın halkla ilişkiler müdürlüğünü üstlendi. Yurt dışındaki bazı basın kuruluşlarının Kıbrıs temsilcisi olarak çalışan Taşarkan, 1991-93 arasında KTGB’nin BRTK Yönetim Kurulu’ndaki temsilciliğine seçildi.

Haber ve röportaj dallarında birçok ödülü bulunan Sami Taşarkan, evli ve dört çocuk babasıydı.