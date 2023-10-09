  • BIST 8344.7
  • Altın 1618.336
  • Dolar 27.5609
  • Euro 29.0315
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKABM: Gazze’de 123.000'den fazla Filistinli yerinden edildi

Sami Taşarkan son yolculuğuna uğurlanıyor… KTGB’de tören düzenlendi

» »
Hayatını dün kaybeden gazeteci, Erenköy mücahidi Sami Taşarkan (80) bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.
Sami Taşarkan son yolculuğuna uğurlanıyor… KTGB’de tören düzenlendi

Taşarkan için üyesi olduğu Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nde tören düzenlendi.

Konuşmaların yapıldığı törende, Taşarkan’ın tabutuna çiçekler ve çelenkler konuldu; tören sonunda alkışlarla uğurlandı.

Törende, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Emin Akkor, Taşarkan’ın kızı Refika Kanatlı, Erenköy Mücahitler Cemiyeti adına silah arkadaşı Ahmet Yıldırım ve meslektaşı Efdal Keser konuşma yaptı.

Konuşmalarda, Taşarkan’ın Kıbrıs Türk basınına, Kıbrıs Türk halkının mücadelesine katkıları ve bir baba olarak kişiliği anlatıldı ve unutulmayacağı vurgulandı.

KTGB bahçesindeki törene Taşarkan’ın ailesi, CTP Milletvekili Sami Özuslu, BRTK Müdürü Meryem Özkurt,  gazeteciler ve aralarında Dr. Ayten Berkalp’ın de bulunduğu dostları katıldı.

Sami Taşarkan, İsmail Safa Cami’deki öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazıyla askeri törenle Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.

-Sami Taşarkan kimdir?

26 Aralık 1943’te Mağusa’da doğan Sami Taşarkan, gazetecilikle, 1959-61 yıllarında, Bozkurt gazetesine okul ve bölge haberleri göndererek tanıştı. İstanbul’a tıp tahsiline giden Taşarkan, 1964’te Erenköy’e çıkan öğrenci mücahitler arasında yer aldı. Şubat 1966’da üniversiteye dönen ancak devamsızlıktan kaydı silinen Sami Taşarkan, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü’nden 1971’de mezun oldu.

Öğrencilik yıllarında okul dergisini yöneten, Milliyet ve TRT’de çalışan Taşarkan, 1972’de Bayrak Radyosu haber bölümünde çalışmaya başladı. Halkın Sesi, Birlik, Haber gazetelerinin yazı işleri müdürlüğünü yürüten Sami Taşarkan, Anadolu Ajansı’nda da çalıştı.

Taşarkan daha sonra Ticaret Odası’nın basın yayın halkla ilişkiler müdürlüğünü üstlendi. Yurt dışındaki bazı basın kuruluşlarının Kıbrıs temsilcisi olarak çalışan Taşarkan, 1991-93 arasında KTGB’nin BRTK Yönetim Kurulu’ndaki temsilciliğine seçildi.

Haber ve röportaj dallarında birçok ödülü bulunan Sami Taşarkan, evli ve dört çocuk babasıydı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Havaya ateş açan 72 yaşındaki kişi tutuklandı09 Ekim 2023 Pazartesi 12:48
  • Meclis Genel Kurulu toplandı... Tezkereler onaylandı...09 Ekim 2023 Pazartesi 12:47
  • Doktor ve eczacılar tutuksuz yargılanacak09 Ekim 2023 Pazartesi 12:15
  • KKTC'de Batı Nil virüsünden 1 ölüm09 Ekim 2023 Pazartesi 12:01
  • Özdem Bozdağlılar hayatını kaybetti09 Ekim 2023 Pazartesi 11:32
  • Özuslu: “Hristodulidis’in düşündüğü gibi konuştuğuna asla inanmadım”09 Ekim 2023 Pazartesi 10:40
  • “Küçükbaş Hayvancılığın Yaygınlaştırılması Programı” kapsamında 154 adet küçükbaş hayvan dağıtımı yapılacak09 Ekim 2023 Pazartesi 10:38
  • Yağmurlu hava geliyor09 Ekim 2023 Pazartesi 10:13
  • Dikkat! Bu bölgelerde elektrik kesintisi09 Ekim 2023 Pazartesi 10:10
  • “Gailemiz, devletimizin saygın dünya devletlerinden biri haline gelmesidir”09 Ekim 2023 Pazartesi 10:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti