Etkinliğin yapıldığı caddede, seks oyuncakları satan bir dükkan olan Crave yer alıyormuş. Crave’in kurucu ortakları Michael Topolovac ve Ti Chang’in haz üzerine kurulu bir işleri var. Zarif, sofistike ve gelişmiş tasarımlarıyla seks oyuncakları yapıyorlar.

Folsom Street Fair, her yıl San Francisco caddesine binlerce izleyici ve katılımcı çeken geleneksel bir etkinlik. Fetiş meraklıları için yapılmış olan etkinlik, müzikal etkinlikler, halka açık oyun alanları ve fazlasıyla deri sunuyor.