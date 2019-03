Samimiyet, sevgi ve şefkat: Yeni Zelanda Başbakanı Ardern’in dünya çapında hayranlık uyandıran liderlik vasıfları

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde yan yana iki camide toplanmış cemaati hedef alan ve yaşları 3 ile 77 arasında değişen 50 kişinin öldürüldüğü saldırılar sonrasında, Başbakan Jacinda Ardern metanetiyle ve hedef alınan Müslüman cemaate gösterdiği empati ve saygıyla hem ülkesinde hem de uluslararası kamuoyunda hayranlık uyandırdı. Saldırı düzenlenir düzenlenmez kamuoyunu bilgilendirmek üzere yaptığı konuşma da, aynı gün öğleden sonra ziyaret edip tek tek sarıldığı kurban yakınları, mülteci ve Müslüman cemaat temsilcilerine yönelik hitabında da, hem giyimi ve davranışları hem de sözleriyle Ardern “başka bir liderlik” mümkün dedirtti.

38 yaşındaki Ardern katliamın hemen ardından ilk konuşmasında kurbanların çoğunun Yeni Zelanda’yı ‘evleri’ olarak gören göçmen veya mülteciler olduğunu belirtti ve şöyle sürdürdü sözlerini:

“Bu ülke onların evi ve onlar biziz. Geçmişte bu ülkede benzeri görülmemiş şiddeti bize uygulayan kişi ise bizden değil. Böyle insanların Yeni Zelanda’da yeri yok. Bu tür bir şiddet eyleminin de bu ülkede yeri yok.”

Hiç tereddütsüz olayı “bir terör saldırısı” olarak niteleyen Ardern, katliam günü her partiden temsilcilerin yer aldığı bir heyetle Christchurch’e gidip kurban yakınlarıyla bir araya geldi. Siyah bir başörtüsü takan Ardern, tek tek kurban yakınlarına sarıldı, hiç acele etmeden uzun uzun onları dinledi, taziyelerini iletti. Reuters’a konuşan kurban yakınlarından Dalia Muhammed adlı bir kadın, “Başbakan başörtüsü ile geldi, bu bizim için çok büyük bir jestti,” yorumunu yapmış. Sosyal medya da benzer paylaşımlarla dolu. Amerikalı Müslüman insan hakları savunucusu, yazar ve savcı Qasim Rashid örneğin, Ardern’in mülteci merkezinde yaptığı konuşmayı paylaşırken şöyle yazıyordu: “Bu [konuşmayı] izlerken çok duygulanıyorum çünkü bir kamu hizmetlisinin bir trajedi karşısında bu kadar içten bir şefkatle ve sevgiyle davrandığını neredeyse ezelden beri görmemiştik. Dünyadaki siyasetçiler Başbakan Jacinda Ardern’i ve insanlık için yanıp tükenen sevgisini izleyip ders çıkarmalı.”

The New Zealand PM ⁦@jacindaardern⁩ is showing real leadership in the way she is dealing with the aftermath of the terror attack in #Christchurch.



She is respectful and compassionate. Very very impressive. https://t.co/iHczvxbXGS