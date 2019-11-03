Şampiyon ÇOCUK!

Lefkoşa Darts Birliğinin organize ettiği, Halil Şendilli 3. Geleneksel Darts Turnuvası 42dartsçı’nın katılımı ile yapıldı. Gerçekleştirilen turnuvada 1.Elmas Çocuk, 2.Tony Stone, 3.Derviş Çocuk oldu. Gecede ödül almaya hak kazan kişilere ödüllerini ailenin fertleri taktim etti.
Organize edilen turnuvada ise yan ödülleri alanlar aşağıdaki gibidir.
En yüksek sayıdan bitiren, Elmas Çocuk
En az okta bitiren, Sadık Örel 14 ok
En yüksek sayı atan, Samiran Çoban
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