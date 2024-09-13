  • BIST 9543.6
  • Altın 2808.259
  • Dolar 33.956
  • Euro 37.7275
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKANarin Güran cinayetinde anne ve abisinin de aralarında olduğu 8 kişi daha tutuklandı!

Şampiyon Gençler Birliği, Pazar Günü Kosova Yolcusu

» »
Larnaka Gençler Birliği Basketbol takımı, Pazar günü Kosova’ya gidiyor. Kosova’dan alınan resmi davetle, 2023-2024 sezonu Şampiyonu Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü Basketbol takımı, Prizren’de düzenlenecek sezon öncesi müsabakalara katılma fırsatı bul
Şampiyon Gençler Birliği, Pazar Günü Kosova Yolcusu

Larnaka Gençler Birliği Basketbol takımı, Pazar günü Kosova’ya gidiyor. Kosova’dan alınan resmi davetle, 2023-2024 sezonu Şampiyonu Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü Basketbol takımı, Prizren’de düzenlenecek sezon öncesi müsabakalara katılma fırsatı bulacak. 2023-2024 Basketbol sezonunu toplam 3 kupayla ve Extend Büyük Erkekler Ligi şampiyonluğu ile tamamlayan Gençler Birliği, 15-20 Eylül tarihleri arasında Kosova’da maçlar yapacak.

 

Kasap:  Camiamızı ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceğiz

Takımın koçu Hasan Kasap, sporcuların ve gençlerin uzun zamandır dış temas hasreti çektiğini belirterek, şampiyonluk sonrası alınan davet için katkı koyan herkese teşekkür etti. Kasap, "Kosova'da hem kulübümüzü hem de camiamızı en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.

 

Yılmabaşar: Spor Dairesi Dış temaslara katkı yapmalı, spor ambargosu kırılmalı

Larnaka Gençler Birliği Basketbol Şube Başkanı Erkut Yılmabaşar ise, aldıkları uluslararası davete icabet edeceklerini ve tüm masrafları kendi bütçeleri ile sponsorlardan karşılayacaklarını açıkladı. Yılmabaşar, takımın Pazar günü Priştine’ye uçacağını ve önümüzdeki hafta Kosova’da maçlar oynayacaklarını aktardı. Ayrıca, spor ambargosunun aşılması için Spor Dairesi’nin dış temaslara katkı sağlaması gerektiğini vurgulayan Yılmabaşar, "Basketbol’da uzun süreden sonra ilk kez takım düzeyinde bir dış temas kuruldu. Bu durum, Kıbrıslı Türk kulüplerinin ve sporcularının ufkunu açacak" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Temur Rustamov Sırbistan yolcusu04 Eylül 2024 Çarşamba 16:05
  • Basketbol'da 35 yeni koç adayı, yıllar sonra kurslar başladı!02 Eylül 2024 Pazartesi 17:50
  • Basketbol'da yıllar sonra antrenör kursu bugün başladı!02 Eylül 2024 Pazartesi 17:23
  • Basketbol Kademe Ulusal Antrenörlük Kursu Başlıyor01 Eylül 2024 Pazar 15:04
  • Hasan Kasap ve öğrencileri Sırbistan’da kampta29 Ağustos 2024 Perşembe 09:51
  • Basketbolun yeni takımı Girne'den Base Basketbol28 Ağustos 2024 Çarşamba 10:12
  • Eurobasket 2025’in biletleri satışa çıkıyor, bazı maçlar Kıbrıs'ta da oynanacak22 Ağustos 2024 Perşembe 14:21
  • Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezonun fikstürü çekildi: İlk hafta programı20 Ağustos 2024 Salı 13:33
  • Vakıflar açılışı Galatasaray ile yapacak19 Ağustos 2024 Pazartesi 17:15
  • Mustafa Sütçü: Koop Büyükler Ligine başlayamayacak, alt yapılarda olacak!19 Ağustos 2024 Pazartesi 15:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti