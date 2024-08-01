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Şampiyon Gençler Birliği'ne Kosova'dan resmi davet

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2023-2024 Basketbol sezonunu toplam 3 kupayla ve Extend Büyük Erkekler Ligi şampiyonluğu ile tamamlayan Caesar Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü şampiyon Basketbol takımına uluslararası davet geldi.
Şampiyon Gençler Birliği'ne Kosova'dan resmi davet

2023-2024 Basketbol sezonunu toplam 3 kupayla ve Extend Büyük Erkekler Ligi şampiyonluğu ile tamamlayan Caesar Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü şampiyon Basketbol takımına uluslararası davet geldi.

Larnaka Gençler Birliği S.K. Eylül ayında Kosova'da düzenlenecek Lig öncesi açılış ligi formatındaki turnuvaya resmi davet aldı.

 

Kasap: Ülkemizi, camiamızı ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceğiz

Caesar Larnaka Gençler Birliği Basketbol takımı koçu Hasan Kasap, uzun yıllardır sporcularımızın ve gençlerin dış temasa hasret kaldığını belirterek şampiyonluk sonrasında aldıkları davet için katkı koyan herkese teşekkür etti. Turnuvanın 5-15 Eylül tarihlerinde Kosova'da gerçekleşeceğini belirten Kasap Kosova'da hem kulübümüzü hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz dedi.

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