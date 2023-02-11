Şampiyon GMTMK "Melekler Takımımızın" tümü enkaz altından çıkarıldı

Adıyaman'da enkaz alanında bulunan Mağusalı iş insanı Cem Dana
"Tüm çocuklarımızı enkaz altından çıkarttık kıbrıs halkının başı sağolsun" açıklaması yaptı.
Enkaz altında bulunan 3 yetişkin için ise aramalar devam ediyor...
Adıyaman'da enkaz alanında bulunan Mağusalı iş insanı Cem Dana
"Tüm çocuklarımızı enkaz altından çıkarttık kıbrıs halkının başı sağolsun" açıklaması yaptı.
Enkaz altında bulunan 3 yetişkin için ise aramalar devam ediyor...
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