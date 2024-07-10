Şampiyon İskele’de belli oluyor

Üç maç kazanım esasına göre oynanan ve 2-2 eşitliğin bulunduğu seride bu gece Caesar Larnaka Gençler Birliği – Savoy Marmara saat 20.00’de İskele Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu’nda karşılaşacaklar.

Karşılaşmayı kazanacak takım tarihinde ilk kez Erkekler Ligi şampiyonluğunu kazanacak.

Antrenörler konuştu

Şampiyonun belli olacağı final öncesinde iki takım antrenörleri açıklamalarda bulundu.

Caesar Larnaka Gençler Birliği antrenörü Hasan Kasap ile Savoy Marmara antrenörü Ahmet Gürel Alp maç için iddialı açıklamalarda bulundular.

Kasap: Kupayı evimizde İskele’de kaldırmak istiyoruz

Caesar Larnaka Gençler Birliği koçu Hasan Kasap 2-2’ye gelen final serisi sonrasında açıklama yaptı.

Hasan Kasap sezonu 8 ay önce sezon açtıklarını, zaman zaman takımda düşüşler olabileceğini bununla birlikte derinlikli bir kadro yapısına sahip olduklarını 2-2’ye gelen seri sonrasında bugün İskele’de oynanacak ve kupanın sahibini bulacağı maçta kupayı kaldıran taraf olmak istediklerini kaydetti.

Kasap camialarının ve oyuncularının çarşamba günü kupayı en çok isteyen taraf olduğunu göstereceğine inandığını belirtti. Kasap Final serisinin uzun yıllardan sonra basketbol severlere güzel bir seyir zevki verdiğini, sakatlık olmadan sporun erdemine yaraşır bir final olmasını diledi.

Alp: Şampiyon olacağız

Savoy Marmara antrenörü Ahmet Gürel Alp de final ile ilgili olarak, “Sezona çok geç başladık. yeni kurulmuş bir takımız. En iyi şutörlerimizden biri olan Halit askere gitti. Bu dezavantajlarımız olmasına rağmen oyuncularım bütün mazeretleri ortadan kaldıracak karakteri gösterdi. Maçlarda verdiğimiz kararlı mücadele bizi yarışın içinde tuttu. Takımda arkadaşlık çok iyi duruma geldi. Birbirimize olan bağlılığımız ve inancımız sayesinde finalin son maçını da kazanabileceğimize dair büyük bir şansa sahibiz. Taraftarımızın sayısı da her geçen maç artıyor. Finale yakışır bir seri oldu. 2-0 dan geri geldik ve şampiyonluğu alacağız. Kendimize güveniyoruz.” açıklamasını yaptı