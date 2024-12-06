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Şampiyon Larnaka Gençler Birliği’nden İskele Şehit İlker Karter İlkokulu’na Ziyaret

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İskele’nin gururu şampiyon basketbol takımı Larnaka Gençler Birliği, Şehit İlker Karter İlkokulu’nu ziyaret ederek öğrencilere unutulmaz bir gün yaşattı.
Şampiyon Larnaka Gençler Birliği’nden İskele Şehit İlker Karter İlkokulu’na Ziyaret

Sporcular, hem eğlenceli bir atmosfer oluşturdu hem de spora olan sevgiyi aşılamak için öğrencilerle keyifli vakit geçirdi.

Ziyarete, Larnaka Gençler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Basketbol Şube Başkanı Erkut Yılmabaşar, altyapı koçları Dzmitry Paliaschuk, Temur Rustamov ve Grayson Walker da katıldı.

Ziyaret kapsamında, takım oyuncuları ile öğrenciler arasında bir gösteri maçı düzenlendi. Çocukların yoğun ilgisiyle karşılanan maç, izleyenlere hem eğlenceli hem de heyecan dolu anlar yaşattı. Etkinliğin ardından sporcular, öğrencilerle bir araya gelerek imza dağıttı ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Okul yönetimi, Larnaka Gençler Birliği’ne bu anlamlı ziyaret için teşekkür ederek, etkinliğin çocuklar üzerinde kalıcı bir etki bıraktığını ifade etti. Öğrenciler ise heyecanlarını dile getirerek sporculara sevgilerini sundu.

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