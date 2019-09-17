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Şampiyon Lefkoşa Darts Birliği!

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Lefkoşa Darts Birliği 2019 Yaz Ligi’nde şampiyon Lefkoşa Darts Birliği oldu. Lefkoşa Darts Birliği tarafından düzenlenen Darts Yaz Ligi’nde şampiyon belli oldu.
Şampiyon Lefkoşa Darts Birliği!

Lefkoşa Darts Birliği 2019 Yaz Ligi’nde şampiyon Lefkoşa Darts Birliği oldu.                                       9 Takımın mücadele verdiği 2019 Darts Yaz ligi sezonunun şampiyon Lefkoşa Darts Birliği oldu.Lefkoşa Darts Birliği, ligin oynanan son maçında Wizard Darts Takımını 14-2 mağlup ederek puanını 45’e yükselterek 9 puan ara ile şampiyonluğunu ilan etti.

Lefkoşa Darts Birliği 2019 Yaz Ligi’nde oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Lefkoşa Darts Birliği - Wizard Darts Takımı: 14 - 2

Gönyeli Darts Birliği – Lefkoşa Spor Birliği: 4 - 12

Corner House Darts Takımı – Gülşen Oto Darts Takımı: 0 - 16

Diamond Child Darts Derneği - İGEM: (ERTELENDİ)

LEGEN (BAY)

LEFKOŞA DARTS BİRLİĞİ DARTS YAZ LİGİ PUAN DURUMU

2019 LEFKOŞA DARTS YAZ LİGİ

S

TAKIM

O

G

B

M

A

V

Av

P

1

LDB

16

15

0

1

199

57

142

45

2

GÜLŞEN OTO

16

11

3

2

159

95

64

36

3

LSB

16

11

1

4

167

89

78

34

4

DIAMOND CHILD

15

9

0

6

122

118

4

27

5

İGEM

15

7

4

4

109

130

-21

25

6

LEGEND

16

5

3

8

117

136

-19

18

7

GÖNYELİ DB

16

2

2

12

103

153

-50

8

8

WIZARDS

16

2

1

13

86

170

-84

7

9

CORNER HOUSE

16

2

0

14

73

183

-110

6

 



 

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