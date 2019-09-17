Lefkoşa Darts Birliği 2019 Yaz Ligi’nde şampiyon Lefkoşa Darts Birliği oldu. 9 Takımın mücadele verdiği 2019 Darts Yaz ligi sezonunun şampiyon Lefkoşa Darts Birliği oldu.Lefkoşa Darts Birliği, ligin oynanan son maçında Wizard Darts Takımını 14-2 mağlup ederek puanını 45’e yükselterek 9 puan ara ile şampiyonluğunu ilan etti.
Lefkoşa Darts Birliği 2019 Yaz Ligi’nde oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
Lefkoşa Darts Birliği - Wizard Darts Takımı: 14 - 2
Gönyeli Darts Birliği – Lefkoşa Spor Birliği: 4 - 12
Corner House Darts Takımı – Gülşen Oto Darts Takımı: 0 - 16
Diamond Child Darts Derneği - İGEM: (ERTELENDİ)
LEGEN (BAY)
LEFKOŞA DARTS BİRLİĞİ DARTS YAZ LİGİ PUAN DURUMU
2019 LEFKOŞA DARTS YAZ LİGİ
S
TAKIM
O
G
B
M
A
V
Av
P
1
LDB
16
15
0
1
199
57
142
45
2
GÜLŞEN OTO
16
11
3
2
159
95
64
36
3
LSB
16
11
1
4
167
89
78
34
4
DIAMOND CHILD
15
9
0
6
122
118
4
27
5
İGEM
15
7
4
4
109
130
-21
25
6
LEGEND
16
5
3
8
117
136
-19
18
7
GÖNYELİ DB
16
2
2
12
103
153
-50
8
8
WIZARDS
16
2
1
13
86
170
-84
7
9
CORNER HOUSE
16
2
0
14
73
183
-110
6
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