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Şampiyon LGB’ne 2024-2025 Basketbol sezonunda forma sponsoru yine Ünimar

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Ünimar Süpermarket Şampiyon Larnaka Gençler Birliği basketbol takımlarına üçüncü kez forma sponsoru oldu
Şampiyon LGB’ne 2024-2025 Basketbol sezonunda forma sponsoru yine Ünimar

Ünimar Süpermarket, spor alanında desteklerini sürdürerek, Larnaka Gençler Birliği basketbol takımlarına 2024-2025 sezonu da olmak üzere üçüncü kez forma sponsoru oldu. Kulübün resmi sosyal medya hesabından duyurulan sponsorluk anlaşması, Larnaka Gençler Birliği Basketbol Şubesi Başkanı Erkut Yılmabaşar ve Ünimar Süpermarket Direktörü Murat Çetin’in katılımıyla tanıtıldı.

ÜÇÜNCÜ KEZ YİNE SPONSOR

Kulübün resmi açıklamasında, KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen liglerde mücadele eden Basketbol takımlarımıza destek veren Ünimar Süpermarket’e teşekkür edildi. Kulüp, “Sayın Murat Çetin’e Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü’müze ve gençlere yaptığı destek ve katkı için teşekkür ederiz,” ifadelerine yer vererek, spora ve gençlere olan katkılarından dolayı Ünimar Süpermarket’e duydukları memnuniyeti ifade etti.

Bu iş birliğiyle Ünimar Süpermarket, ülkenin önemli süpermarket zincirlerinden biri olarak spora katkı sağlama misyonunu sürdürmeye devam ediyor.

ÜNİMAR’DAN YENİDEN DESTEK

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü Basketbol takımları, geçtiğimiz sezon önemli başarılara imza atmış ve büyük erkekler liginde KKTC şampiyonu olarak adını yazmıştı. Bu sponsorluk anlaşması, Ünimar Süpermarket’in spor alanındaki desteklerini sürdürerek, gençlerin ve sporcuların gelişimine katkı sağlamadaki kararlılığını ortaya bir kez daha koydu.

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