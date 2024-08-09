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Şampiyon Melekler anısına yapılan “Anı Çeşmeleri" bugün açılıyor

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Şampiyon Melekler anısına yapılan “Anı Çeşmeler"inin açılışı bugün saat 18.30’da Kantara Meydanı’nda yapılacak.
Şampiyon Melekler anısına yapılan “Anı Çeşmeleri" bugün açılıyor

Green Pedal Cycling Spor Kulübü Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023 depreminde Adıyaman’da İsias Otel’de hayatını kaybeden voleybol kafilesi anısına Kantara Meydanı ile Mersinlik Boğazı’nda iki çeşme inşa edildi.

Green Pedal Cycling Spor Kulübü Derneği ile Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin birlikte tasarladığı çeşmeler, Orman Dairesi Müdürlüğü ve İskele Belediyesi’nin katkıları ile yapıldı.

Green Pedal Cycling Spor Kulübü Derneği’nin tüm giderlerini karşıladığı çeşmelerin yeri konusunda Orman Dairesi Müdürlüğü destek oldu.

Çeşmelerin açılışı ise bugün saat 18.30'da İskele Belediyesi Başkanı Hasan Sadıkoğlu tarafından yapılacak.

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