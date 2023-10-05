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Şampiyon Melekler Anıt Mezar Projeleri bedeli artırıldı

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Bakanlar Kurulu, Şampiyon Melekler Anıt Mezar Projeleri bedeli için 22 Ağustos’ta KDV hariç 6 milyon 610 bin TL olarak alınan kararı, KDV hariç 13 milyon 975 bin TL olarak güncelledi. Karar, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.
Şampiyon Melekler Anıt Mezar Projeleri bedeli artırıldı

Bakanlar Kurulu, Deprem ve Doğal Afet Değerlendirme ve İzleme Komisyonunun 28 Eylül’de üç devlet okulunun güçlendirme projeleri bedelleri; 31 Ağustos’ta Çamlıbel Aysun İlkokulu projesi bedeli ve 22 Ağustos’ta Şampiyon Melekler Anıt Mezar Projeleri bedeli için alınan kararları güncelledi. Güncellenerek ihaleye çıkılmasına karar verilen miktarlar ise Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Atleks Sanverler Ortaokulu (güçlendirme) 7.497.098 TL+ KDV; Geçitkale Cumhuriyet Lisesi (güçlendirme) 8.858.017 TL+ KDV; Namık Kemal Lisesi (güçlendirme) 38.527.705 TL+ KDV olarak belirlendi.

Çamlıbel Aysun İlkokulunun 402.290 TL + KDV keşif metraj bedeli 462.290 TL + KDV olarak değiştirilirken, Şampiyon Melekler Anıt Mezar Projelerinin 6.610.987,60 TL + KDV bedeli değiştirilip 13.975.820,70 TL + KDV olarak güncellendi.

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