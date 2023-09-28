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“Şampiyon Melekler” Anıt Mezarları Projesi’nin yapımına başlandı

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Gazimağusa, Yeniboğaziçi, Ulukışla, Vadili, Dörtyol ve Atlılar’da Şampiyon Melekler" Anıt Mezarları Projesi’nin yapımına başlandı.
“Şampiyon Melekler” Anıt Mezarları Projesi’nin yapımına başlandı

Başbakanlık ile Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) arasında Gazimağusa, Yeniboğaziçi, Ulukışla, Vadili, Dörtyol ve Atlılar "Şampiyon Melekler" Anıt Mezarları’nın yapılmasına ilişkin protokol imzalanmasının ardından Gazimağusa Belediyesi Projesi Birimi tarafından tasarlanan Anıt Mezarlarının yapımına başlandı.  

Gazimağusa Belediyesi Proje Birimi’nden edinilen bilgiye göre, Anıt Mezar Projesi, 35 şehidin defnedildiği Gazimağusa, Yeniboğaziçi, Ulukışla, Vadili, Dörtyol ve Atlılar mezarlıklarında eş zamanlı olarak başlatılıyor.

“Şampiyon Melekler” Anıt Mezarları Projesi’nin 2024 yılı Ocak ayında tamamlanması hedefleniyor.

Gazimağusa Belediyesi Proje Birimi tarafından hazırlanan projede şehitlerimizin mezarlarının yapımı, Anıt Mezarlarının bulunduğu alanda yapısal ve peyzaj düzenleme yer alıyor.

Projenin yapısal düzenlemesi kapsamında oturma bankaları, aydınlatmalar, anma günleri için meydan alanı yer alırken, Anıt Mezarlarının peyzaj düzenlemesi kapsamında ise 35 şehidi temsilen selvi ağacı, her Şubat ayında çiçek açarak şehitlerimizi kaybettiğimiz Şubat ayına itafen anlamlandırılan badem ağacı ile toprağa kök salarak uzun yıllar hayat süren aynı zamanda ülkemizin simgesi haline gelmiş zeytin ağacı yer alacak.

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