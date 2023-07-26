  • BIST 6.634,19
  • Altın 1707.52
  • Dolar 26.9299
  • Euro 29.8387
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 37 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAAşırı sıcak hava dalgaları neden artıyor?

Şampiyon Melekler anıt mezarlarının yapılmasını bekliyor...

» »
Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde Adıyaman’daki İsias Otel’de hayatını kaybeden “Şampiyon Melekler”in aileleri, anıt mezarların yapılmasını bekliyor.
Şampiyon Melekler anıt mezarlarının yapılmasını bekliyor...

Asrın felaketinin altıncı ayı, 6 Ağustos’ta dolacak. Depremlerde kaybedilenlerin acısı dinmezken, evlatlarını, eşlerini, yakınlarını kaybeden ailelerin kurduğu “Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği” yetkilileri, kayıpların anılarının yaşatılması için işlemlerin hızlandırılmasını istiyor, bürokratik sürece takılıp yavaşlamasından endişe duyuyor. 

Önceliklerinin, altı ayın dolmasına az zaman kaldığını göz önünde tutarak anıt mezarların yapılması olduğunu belirten dernek yetkilileri, Gazimağusa TMK için yeni bir okul ve spor salonu yapımı, Gazimağusa’da Sulu Çember’de Şampiyon Melekler Anıtı yapımı, derneğin faaliyetlerini rahatça sürdüreceği bir lokale kavuşması, İsias Hotel yargı sürecinin hızlandırılması ve sonuçlandırılması için Twitter’da sürdürülen kampanyanın desteklenmesi yanında, derneğin 10 bin üyeye ulaşarak ülkenin en büyük sivil toplum örgütü olması hedefleriyle çalışıyor.

Ortaöğretimdeki ve üniversitenin ilk yılındaki bazı öğrencilere burs verme hedefi de koyan dernek, halkı, hassasiyetini göstermeye çağırdı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dikkat İskele'de o yollar kapalı!26 Temmuz 2023 Çarşamba 08:56
  • Balıkesir köyünde Koyun Keçi Çiçek Hastalığı vakası tespit edildi25 Temmuz 2023 Salı 20:39
  • Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı, açıklama yapılmadı25 Temmuz 2023 Salı 19:08
  • Yol yapım çalışması nedeniyle, Ötüken-Kuzucuk-Sınırüstü ve Boğaziçi-Kuzucuk anayolları 12 gün süreyle kapalı olacak25 Temmuz 2023 Salı 17:07
  • Üstel'den Enerji Protokolü açıklaması25 Temmuz 2023 Salı 17:04
  • Bakanlar Kurulu toplantısı başladı25 Temmuz 2023 Salı 16:32
  • 33 yaşındaki şahsın otopsi raporu açıklandı25 Temmuz 2023 Salı 16:21
  • KTAMS, KAMUSEN ve Kamu-İş, Lefkoşa mahkemelerinde uyarı grevine gidecek25 Temmuz 2023 Salı 16:11
  • İlkokullardaki öğrencilerin %40'ı KKTC vatandaşı değil!25 Temmuz 2023 Salı 13:49
  • Ercan’da elektrik arızasından 20 uçak, yaklaşık 3 bin yolcu etkilendi25 Temmuz 2023 Salı 13:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti