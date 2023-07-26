Şampiyon Melekler anıt mezarlarının yapılmasını bekliyor...

Asrın felaketinin altıncı ayı, 6 Ağustos’ta dolacak. Depremlerde kaybedilenlerin acısı dinmezken, evlatlarını, eşlerini, yakınlarını kaybeden ailelerin kurduğu “Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği” yetkilileri, kayıpların anılarının yaşatılması için işlemlerin hızlandırılmasını istiyor, bürokratik sürece takılıp yavaşlamasından endişe duyuyor.

Önceliklerinin, altı ayın dolmasına az zaman kaldığını göz önünde tutarak anıt mezarların yapılması olduğunu belirten dernek yetkilileri, Gazimağusa TMK için yeni bir okul ve spor salonu yapımı, Gazimağusa’da Sulu Çember’de Şampiyon Melekler Anıtı yapımı, derneğin faaliyetlerini rahatça sürdüreceği bir lokale kavuşması, İsias Hotel yargı sürecinin hızlandırılması ve sonuçlandırılması için Twitter’da sürdürülen kampanyanın desteklenmesi yanında, derneğin 10 bin üyeye ulaşarak ülkenin en büyük sivil toplum örgütü olması hedefleriyle çalışıyor.

Ortaöğretimdeki ve üniversitenin ilk yılındaki bazı öğrencilere burs verme hedefi de koyan dernek, halkı, hassasiyetini göstermeye çağırdı.