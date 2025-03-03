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Şampiyon Melekler Anıtı projesinde bir sonraki aşamaya (Vize) geçildi

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Tüm projelerin KTMMOB’ye bağlı Odalarda vizelenmesi sonrasında, Başbakanlık Deprem ve Doğal Afet Değerlendirme ve İzleme Komisyonu’na 2025 yılı mart ayı içerisinde gönderilerek ihalesi gerçekleştirilmesi hedefleniyor.
Şampiyon Melekler Anıtı projesinde bir sonraki aşamaya (Vize) geçildi

“ŞAMPİYON MELEKLER ANITI, ULUSAL MİMARİ, PEYZAJ VE PLASTİK SANAT ESERİ” YARIŞMA JÜRİSİ SONRAKİ AŞMAYA (VİZE) GEÇMESİ İÇİN ONAYLANDI

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), Gazimağusa Belediyesi ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği işbirliğinde düzenlenen “Şampiyon Melekler Anıtı, Ulusal Mimari, Peyzaj ve Plastik Sanat Eseri” yarışmasının jüri üyeleri ile yarışmayı kazanan projeyi hazırlayan ekip, KTMMOB ofisinde bir araya gelerek anıt projesi vize işlemi öncesinde sözleşme gereği idare adına projesinin bir sonraki aşamaya geçmesini onayladı.

Tüm projelerin KTMMOB’ye bağlı Odalarda vizelenmesi sonrasında, Başbakanlık Deprem ve Doğal Afet Değerlendirme ve İzleme Komisyonu’na 2025 yılı mart ayı içerisinde gönderilerek ihalesi gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Toplantıya Birliği temsilen KTMMOB 55. Dönem Genel Başkanı ve Danışman Jüri Üyesi Tunç Adanır, Jüri Başkanı Burhan Atun, Asli Jüri Üyeleri; Abide Başman Eryaşar, Ali Öznur, Arkın Şansalan, Resmiye Alpar Atun, Ruzen Atakan ile Raportör Nezire Özgece ve yarışmayı kazanan projeyi hazırlayan ekipten Mimar Erhan Afşaroğlu, Mimar Şelay Aykılıç, İnşaat Mühendisi Ulaş Yetkili, Elektrik Mühendisi Ahmet Dağbaşı ve Makina Mühendisi Çağan Oyaltan katılım gösterdiler.

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