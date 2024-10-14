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Şampiyon Melekler Eğitim Kampüsü için ilk toplantı yapıldı

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Şampiyon Melekler Eğitim Kampüsü için düzenlenecek ulusal mimari yarışma için ilk değerlendirme toplantısı yapıldı.
Şampiyon Melekler Eğitim Kampüsü için ilk toplantı yapıldı

Şampiyon Melekler Eğitim Kampüsü için düzenlenecek ulusal mimari yarışma için ilk değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nde (KTMMOB), Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği temsilcilerinin ve KTMMOB adına yarışmayı yürütecek Mimarlar Odası yetkililerinin katılımıyla yapılan toplantıda protokol kapsamında atılması gereken adımlarla tarafların görev ve sorumlulukları üzerine değerlendirmeler yapıldı, sürecin başında yapılması gerekenler belirlendi.

“Şampiyon Melekler Eğitim Kampüsü Ulusal Mimari Yarışması” protokolü, geçtiğimiz ay Milli Eğitim Bakanlığı, KTMMOB ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği arasında Başbakan Ünal Üstel’in şahitliğinde Mağusa’da imzalanmıştı.

Bugünkü toplantı, Eğitim Kampüsü Ulusal Mimari Yarışması için imzalanan protokol sonrası gerçekleşen ilk toplantı oldu.

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