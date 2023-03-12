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Şampiyon melekler için anı ormanı

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Şampiyon melekler için anı ormanı
Şampiyon melekler için anı ormanı

Çatalköy-Esentepe Belediyesi, 6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketinde yaşamını yitiren Gazimağusa Türk Maarif Koleji Şampiyon Melekler takımının anısını ölümsüzleştirmek amacıyla anı koruluğu oluşturdu.

 

Belediyenin Hazreti Ömer Türbesi Rekreasyon alanı içinde oluşturulan koruluğa, ölümsüzlük ağacı olan bilinen 35 adet zeytin ağacı dikilerek her bir ağaca şampiyon meleklerin isim tabelaları asıldı. Zeytin ağaçlarına tabelalar, şampiyonluk maçında Gazimağusa Türk Maarif Koleji Kız Voleybol takımına elenen Esentepe Ortaokulu Kız Voleybol Takımı sporcuları, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar tarafından asıldı.

 

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Gazimağusa Türk Maarif Koleji Melekler Takımının kaybının 1974ten sonra yaşanan en büyük acı olduğunu belirterek, bu kaybın toplumda derin bir üzüntü yarattığını kaydetti. Şampiyon Melekler Takımı’nın anısını yaşatmak için belediyenin Hazreti Ömer Türbesinin de bulunduğu rekreasyon alanında bir koruluk oluşturma kararı aldığını dile getiren Kırok, bu kutsal mekanı ziyaret edenlerin dualarıyla şampiyon melekleri anacağını belirtti. Oluşturulan anı koruluğuna bölge sakinleri tarafından 50 adet çam fidanı da dikileceğini dile getiren Kırok, Şampiyon Melekler’in anısının sonsuza kadar yaşatılacağını belirtti.

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