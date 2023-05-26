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Şampiyon Melekler şarkılarla anıldı

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Antakya Medeniyetler Korosu’nun iki gün süre ile gerçekleştirdiği konserlerin sonuncusu Girne Amfi Tiyatro’da hayat buldu. 
Şampiyon Melekler şarkılarla anıldı

Antakya Medeniyetler Korosu’nun gerçekleştirdiği ‘Antakya Medeniyetler Korosu Şampiyon Melekler İçin Söylüyor’ konserlerinin ikincisi, Girne Amfi Tiyatro’da hayat buldu. KKTC Başbakanlığı himayelerinde; Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, Antik Mağusa Vakfı ve Akademi Sanat Derneği organizasyonunda ve Girne Belediyesi ile Mağusa Belediyesi katkıları ile düzenlenen konsere yoğun katılım gerçekleşti.

6 Şubat’ta Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden Şampiyon Melekleri anma ve yaşatma amacı ile gerçekleştirilen konser, duygu dolu anlara sahne oldu. Şef Yılmaz Özfırat’ın yönetiminde sahne alan Antakya Medeniyetler Korosu, seslendirdikleri birbirinden güzel parçaları ile yaklaşık bir buçuk saat sahnede kaldı. Mağusa ve Girne’de iki gün süre ile gerçekleşen konserin tüm geliri ise Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlandı.

ANLAMLI MESAJLAR

Antakya Medeniyetler Korosu Şefi Yılmaz Özfırat girişte ve şarkı aralarında yaptığı konuşmalarla kimi zaman misafirleri güldürdü, kimi zaman ise duygulandırdı. Müziğin en kötü günde dahi iyileştirici gücüne olan inancını sıklıkla dile getiren Özfırat, 6 Şubat sonrasında çıktıkları her konserde, cinayete kurban giden Şampiyon Meleklerin adını yaşattıklarını ve yaşatacaklarını dile getirdi. Cinayetin sorumlularının en ağır cezayı almaları adına bunu kendilerine görev edindiklerini vurgulayan Özfırat, davanın unutturulmayacağının altını çizdi.

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ANTAKYA MEDENİYETLER KOROSU

Antakya Medeniyetler Korosu 2007 yılında Hatay'ın Antakya ilçesinde kurulmuştur. Kurucu Şefliğini Yılmaz Özfırat'ın gerçekleştiği koronun üyeleri, üç semavi dine mensup ve aynı zamanda altı farklı mezhebe sahip kişilerden oluşmaktadır. Koro, kuruluşundan bir yıl sonra 2008 yılında "Antakya Medeniyetler Korosu Derneği" adıyla dernek haline gelerek kurumsal bir kimliğe sahip oldu. 2008 yılından itibaren dernek yapısı altında faaliyetlerini gerçekleştiren koro, 2012 yılında Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi. Antakya Medeniyetler Korosu Derneği ise 2019 yılında Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü'ne layık görüldü. 2023 Kahramanmaraş depremlerinde yedi sanatçısı enkaz altında hayatını kayb

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