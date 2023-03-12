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“Şampiyon Melekler Takımı Anı Bisiklet Sürüşü” yapıldı

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Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu, “Şampiyon Melekler Takımı Anı Bisiklet Sürüşü” düzenledi.
“Şampiyon Melekler Takımı Anı Bisiklet Sürüşü” yapıldı

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu, Şampiyon Melekler Takımı anısına "Şampiyon Melekler Takımı Halk Sürüşüne Sen de Katıl" sloganı ile bisiklet sürüşü düzenledi.

Katılımın yoğun olduğu etkinlikte, daha önceden kayıt yaptıran 250 kişi Şampiyon Melekler Takımı anısına pedal çevirdi.

Bisiklet sürüşü, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi önünde başladı. Bisiklet sürüşüne katılan İskele ve Lefkoşa’dan ekipler ilk olarak Gazimağusa Namık Kemal Meydanı’nda toplandı.

Bisikletçilerin son durağı ise Şampiyon Melekler Takımı’nın eğitim gördüğü okul olan Gazimağusa Türk Maarif Koleji (GMTMK) oldu.

Organizasyonun geliri Gazimağusa Türk Maarif Koleji Okul Aile Birliğine bağışlanacak.

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