Şampiyon Melekler Takımı anısına oynayacaklar

Başkent U-15 Kupası, Hüseyin Eryaman’ın organizatörlüğünde bu yıl Fenerbahçe U-15 takımının katılımı ile 4 – 5 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.

2’ncisi gerçekleşecek olan Başkent U-15 Kupası, Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı ana sponsorluğunda yapılacak. Müsabakaların biletleri 50 TL’den satışta olacak ve geliri Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacak.

Bu önemli organizasyona KKTC Fenerbahçeliler Derneği, China Bazaar, Demirtaş Travelling, Eryaman Otobüs İşletmeleri, Evsu ve Sport Target de katkılarıyla destek sağlayacak.

Eryaman: Başkent U-15 Kupası, U-15 Şampiyon Melekler Turnuvası olarak gerçekleştirilecek

Organizasyon Komitesi Başkanı Hüseyin Eryaman, bu yıl ikincisini yapacakları U-15 Başkent Kupası’nı, ‘U-15 Şampiyon Melekler Turnuvası’ olarak gerçekleştirmeye karar verdiklerini söyledi. “Turnuvada şampiyon meleklerimizin aynı yaşlardaki sporcu arkadaşlarının mücadele edecek olması bizim için ayrıca bir anlam ifade etmektedir” ifadelerini kullanan Eryaman, 3 karma takımın yanı sıra Fenerbahçe Spor Kulübü’nün U-15 takımının da turnuvaya katılım göstereceğini belirtti.

4 takım mücadele edecek

‘Şampiyon Melekler Takımı’ adına oynanacak turnuvada 4 takım mücadele edecek. Organizasyonda Fenerbahçe U-15 takımı ile birlikte Lefkoşa Karması U-15 Takımı, Doğu Karması U-15 Takımı ve Batı Karması U-15 Takımı yer alacak. Lefkoşa Karması Küçük Kaymaklı ve Yenicami oluşurken, Doğu Karması Mağusa Türk Gücü-Yonpaş Dumlupınar U-15 takımlarından oluşacak. Batı Karması ise Gönyeli ile Doğan Türk Birliği’nin oyuncularından oluşacak. Turnuvanın ilk karşılaşması 4 Haziran’da saat 17.00’de İkinci karşılaşma ise 20.00’de oynanacak. Her iki karşılaşmanın galipleri 5 Haziran saat 20.00’de Atatürk Stadı’nda final maçında karşı karşıya gelecek. İki karşılaşmanın mağlup takımları 5 Haziran’da saat 17.00’de yine Atatürk Stadı’nda organizasyonun üçüncüsünü belirlemek için mücadele edecekler. Eşleşmeler KKTC Fenerbahçeliler Derneğinde yapılacak kura çekimi ile belirlenecek.

Özdamar: Açılan davaların takipçisi olmak görevimiz

Organizasyon ile ilgili görüş bildiren KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Toykan Özdamar, 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinde yitip giden canların herkesi üzdüğünü belirtti.

Özdamar, Kıbrıslı Türklere bundan sonrası için düşen en büyük görevin, bu konuda açılan davaların takipçisi olmak ve böylesi anlamlı projelere katkı koymak olduğunu ifade etti. Toykan Özdamar, bu önemli ve anlamlı organizasyona tüm dernek üyelerini ve taraflı, tarafsız tüm futbolseverleri davet etti.

Karakaya: Etkinlikler sayesinde anılar ölümsüzleşmektedir

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya tarafından yapılan açıklamada ise böylesi etkinlikler sayesinde anıların ölümsüzleştiğini söyledi.

Karakaya şöyle konuştu:

“Kalpleri çok küçük yaşlardan itibaren spor aşkıyla atan şampiyon meleklerimiz, canımız öğretmen ve velilerimizin isimleri, düzenlenen sportif, kültürel ve sanatsal etkinlikler sayesinde ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında anılarak ölümsüzleşmekte silinmemek üzere hafızalara kazınmaktadır.

Depremde yitirdiğimiz canlarımızın isimlerini yaşatmak ve haklı davamızı tek yürek halinde savunmak amacıyla kurulan derneğimize maddi ve manevi olarak destek verecek bu organizasyonda gerçekleşecek müsabakalarda ter dökecek olan tüm sporculara başarılar diler, bu organizasyonu ortaya koyan başta Hüseyin Eryaman olmak üzere düzenlenmesi için emek koyan tüm sponsor ve paydaşlara içtenlikle teşekkür ediyoruz”