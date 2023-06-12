Şah-Mat Satranç ve Kültür Derneği tarafından organize edilen Şampiyon Melekler ve merhum Orhan anısına İtimat satranç turnuvası yapıldı.

Şah-Mat Satranç ve Kültür Derneği tarafından organize edilen Şampiyon Melekler ve merhum Orhan İtimat satranç turnuvası yapıldı. Mağusa Sur içi Bandabuliya’da Şah-Mat Satranç ve Kültür Derneği organizasyonunda, turnuva direktörü Ayşe Toygar yönetiminde İtimat sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu, Gazimağusa Belediyesi, Şah-Mat Satranç ve Kültür Derneği katkılarıyla yapılan Şampiyon Melekler ve Orhan İtimat Satranç turnuvasına Gazimağusa, İskele, Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt başta olmak üzere adanın dört bir yanından 135 sporcu katıldı.

9 KATEGORİ

Gazimağusa Belediyesi, Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu katkılarıyla Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yararına düzenlenen Şampiyon Melekler ve Orhan İtimat satranç turnuvası büyükler, gençler, yıldızlar, 2013 doğumlular, 2014 doğumlu, 2015 doğumlular, 2016 doğumlu, 2017 doğumlu, 2018 doğumlu olmak üzere dokuz kategoride yapıldı.

AÇILIŞ KONUŞMASI

Açılışta konuşma yapan merhum Orhan İtimat’ın kızı İtimat İşletmeleri sahibi Meryem İtimat Tilki, her yıl geleneksel olarak yapılan Orhan İtimat Satranç turnuvasının bu yıl da hem Orhan İtimat’ı hem de Şampiyon Meleklerimizi anmak anılarını yaşatmak için yaptıklarını vurgularken emeği geçen herkese teşekkür etti.

AÇILIŞ HAMLESİ

Şampiyon Melekler ve Orhan İtimat satranç turnuvasında büyükler, gençler, yıldızlar, 2013 doğumlular, 2014 doğumlular, 2015 doğumlular, 2016 doğumlular, 2017 doğumlular, 2018 doğumlular olmak üzere dokuz kategoride 5 Tur İsviçre Sistemi üzerinden müsabakalar Meryem İtimat Tilki’nin açılış hamlesinin ardından turnuva yoğun bir katılımla başladı.

TEŞEKKÜR EDİLDİ

Şah-Mat Satranç ve Kültür Derneği organizasyonunda, turnuva direktörü Ayşe Toygar yönetiminde yapıla Şampiyon Melekler ve Orhan İtimat Satranç turnuvaya emek verenlere, İtimat ailesine, Şampiyon Melekler Derneği'ne, hakemlerimize, derneklerimize, yardımcı olan antrenörlere, ailelere, Gazimağusa Belediyesi’ne, Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu’na, Bandabuliya çalışanlarına, standlar için emek verenlere, turnuva görevlilerine, salon görevlilerine, katkı koyan destek olan tüm güzel yüreklere teşekkür edildi.

ÖDÜL TÖRENİ

Şampiyon Melekler ve Orhan İtimat satranç turnuvasının tamamlanmasının ardından ödül töreninde kısa bir konuşma yapan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği başkanı Ruşen Karakaya emeği geçen ve katkı koyan herkese teşekkür etti.

Turnuvada 9 kategoride 135 sporcunun katıldığı müsabakaların ardından her kategoride ilk 5’e giren sporculara, en iyi kadın sporculara, katılan ve yarışan her sporcuya, emeği geçenlere plaketler, madalyalar düzenlenen ödül töreninde Meryem İtimat Tilki, Damla İtimat, Mehmet İtimat, Mehmet Topukçuoğlu, Sena Topukçuoğlu ve Ruşen Karakaya tarafından verildi.