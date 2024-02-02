Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, ‘hayır kurumu’ ilan edildi

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, Hayır Kurumları Yasası uyarınca resmi olarak ”hayır kurumu” ilan edildi.
Bakanlar Kurulu, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin, Fasıl 41 Hayır Kurumları Yasası uyarınca “hayır kurumu” olarak ilan edilmesini onayladı. Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, 6 Şubat 2023 depreminde hayatlarını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Yıldız Kız ve Yıldız Erkek Voleybol Takımı kafilesinde yer alan çocuklar, öğretmenler ve velilerin anılarını yaşatma amacıyla kuruldu.
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