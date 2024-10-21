Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nden Adıyaman Vatan İlkokulu’na kitap bağışı

Şampiyon Meleklerin aileleri Adıyaman’a vardı.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yarın görüşülecek İsias Otel davasının dördüncü duruşması için bu sabah Ercan Hava Limanı’ndan Gaziantep’e giden heyet otobüslerle Adıyaman’a geldi.

Şampiyon Meleklerin aileleri, bazı bakanlar, siyasiler, Barolar Birliği ve gazetecilerden oluşan yaklaşık 100 kişilik heyet saat 15.30’da Adıyman’a vardı.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, Adıyaman Merkez Vatan İlkokulu’nu ziyaret etti ve Fehmi Turgay Baş önderliğinde Ataköy Halk Oyunları Spor Kulübü’nün İstanbul’da düzenlediği bağış gecesinde elde edilen gelirle Adıyaman Merkez Vatan İlkokulu’nda yapılan "Şampiyon Melekler Kütüphanesi" ile kütüphane bünyesindeki teknoloji sınıfına kitap bağışında bulundu.

-Sarıkaya

Okul Müdürü M. Naci Sarıkaya, okulda yaklaşık bin öğrenci olduğunu belirterek, bugün açılan teknoloji sınıfından yaklaşık 800 çocuğun faydalanacağını söyledi.

-Baş

Ataköy Halk Oyunları Spor Kulübü Başkanı Fehmi Turgay Baş da, haklı davalarında Şampiyon Meleklerin ailelerinin yanlarında olduklarını belirterek, “inşallah bu tür olaylar bir daha yaşanmaz. Şampiyon meleklerimiz bu okulda sonsuza kadar yaşatılacaklar.” dedi.



Baş, burada yetişen çocukların Cumhuriyet’in aydınlık meşalesiyle tüm Türkiye’yi dolaşması temennisinde bulundu.

-Karakaya

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya da, “Çok anlamlı, çok güzel bir gece düzenlendi ve toplanan bağışlarla bu güzel anlamlı etkinliği gerçekleştirdiniz. Bu sınıfı açtınız. Biz de size kitaplarla geldik" dedi.

Karakaya, "Çocuklarımızın hayatlarının çalındığı bu tür olayların bir daha yaşanmaması için mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.