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Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'nin hedefi 10 bin üye

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Kıbrıs’ın gururu şampiyon meleklerimizin anısını yaşatmak için kurulan “Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği” 10 bin üyeyi hedefliyor.
Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'nin hedefi 10 bin üye

Derneğe üye olmak için KKTCELL veya Telsim hattınızdan “Abone Melekler” yazarak 4271’e sms gönderilmesinin yeterli olduğu belirtildi.

Türkiye'de meydana gelen 6 Şubat 2023 depreminde, sorumsuzluk binası olarak bilinen ve "otel" olarak anılan İsias’ta yitirdiğimiz canlarımızın isimlerini yaşatmak ve sorumlulardan hesap sormak amacıyla kurulan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, pek çok projeyi hayata geçirmek için çalışıyor.

“Önceliğimiz, çocuklarımızın anısını umut dolu projelerle yaşatmak ve eğitim odaklı çalışmalara ağırlık vermektir; yeni ve güvenli okullar inşa edecek, başarılı çocuklarımızı destekleyecek burs ve faaliyetlerle geleceğin şekillenmesine odaklanacağız”diyen dernek yönetimi, tüm duyarlı insanlarımızı üyeliğe çağırıyor.

İsias enkazında hayatları bizlerden çalınan Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Yıldız Kız ve Yıldız Erkek Voleybol Takımı sporcuları, öğretmenleri ve velilerin anısını yaşatmak adına kurulan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ayrıca sorumluların adalet karşısında gerekli cezayı alması için de dava sürecini yakından izliyor.

“Şimdi geleceğimizin ve umudumuzun enkaz altından çıkarılma vaktidir” diyen Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, üyelik çağrsını yineledi, şu ana kadar toplam 950 üyeye ulaştıklarını belirtti.

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