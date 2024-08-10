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Şampiyon Meleklerimizin anısına yaptırılan iki çeşme törenle açıldı

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Şampiyon Melekler anısına yaptırılan iki çeşme düzenlenen törenle açıldı. Kantara Meydanı’nda yer alan törene Green Pedal Üyesi Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği üyeleri ile Green Pedal üyeleri katıldı.
Şampiyon Meleklerimizin anısına yaptırılan iki çeşme törenle açıldı

Duygusal anların yaşandığı tören saygı duruşunda bulunulması ile başladı.

Törende ilk konuşmayı yapan Green Pedal Spor Kulübü Başkanı Erhan Volkan, Adıyaman İsias Otel’de meydana gelen depremin bir cinayet olduğunu belirterek, söz konusu otele izin verenin de, göz yumanında katil olduğunu söyledi.

Orman Dairesi’nin kendilerine yer tahsis ettiğini ve söz konusu çeşmeleri hayata geçirdiklerini belirten Volkan, meleklerin adının ilelebet bu çeşmelerde yaşatılacağını vurguladı, davaya destek verdiklerini söyledi.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya da, çocukların spor aşkı ve ülkelerini temsil etmek amacıyla gittikleri Adıyaman’da hayattan koparıldıklarını dile getirerek, suçluların gereken cezayı almaları için ellerinden geleni yapacaklarını ve mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

Suçlular adalet önünde hesap verene kadar mücadelelerine devam edeceklerini vurgulayan Karakaya, “Bu çeşmeden akan her damla su onların saf ve temiz ruhlarını yansıtacak” diyerek, hak ve adalet mücadelesinde verilen her desteğin önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Karakaya’nın konuşmasının ardından başka bir toplantıda olan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun mesajı okundu.

Daha sonra çeşmenin açılışı balonların havaya bırakılması ile gerçekleştirildi.

 

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