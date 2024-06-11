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Şampiyon Melekler’in aileleri Adıyaman’a gitmek üzere adadan ayrıldı

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Adıyaman’da meydana gelen depremde hayatını kaybeden Şampiyon Melekler’in aileleri davayı takip etmek üzere ülkeden çıkış yaptı.
Şampiyon Melekler’in aileleri Adıyaman’a gitmek üzere adadan ayrıldı

Türkiye’de geçtiğimiz 6 Şubat’ta meydana gelen depremde, Adıyaman İsias Otel’de hayatını kaybeden Şampiyon Melekler’in aileleri, davayı takip etmek için ülkeden ayrıldı.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen İsias Otel davası’na katılmak için aileler, bugün Ercan Havalimanı’ndan çıkış yaptı.

Dava için, daha önce olduğu gibi siyasilerden oluşan bir heyet de Adıyaman’a gitmek üzere Ercan Havalimanı'ndan çıkış yaptı.

ACI YÜZLERDEN OKUNDU...

Adıyaman'daki davayı takip etmek üzere ülkeden çıkış yapan acılı aileler ve davayı takip etmek için oluşturulan siyasi heyetin yaşadığı hüzün yine yüzlerden okundu.

NE OLDU?

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen İsias Otel davasının ikinci duruşmasında mahkeme ara kararını açıklamıştı.

Mahkeme ikinci duruşmada; tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız’ın tutukluluk hallerinin devamına, 8 sanığın adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına, ayrıca Gazi Üniversitesi dışında mümkünse teknik bir üniversiteden yeniden bilirkişi raporu talep edilmesine karar vermişti. Mahkeme, bir sonraki duruşma tarihini ise; yarın sat 10.00 olarak belirlemişti.

Duruşma ardından mahkeme, 14 Mayıs’ta Grand İsias Otel'le ilgili bilirkişi raporunun 9 Eylül Üniversitesi tarafından yeniden hazırlanmasına karar verdi.

Öte yandan 28 Mayıs’ta ise; Adıyaman Valiliği İl İdare Kurulu, İsias Otel dava dosyasından ayrılan Adıyaman Belediyesi’ndeki kamu görevlileriyle ilgili soruşturma izni vermişti.

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