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Şampiyon Meleklerin ailelerinden bilirkişi heyetine çağrı: Gerçekleri yansıtan raporu yazın

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Adıyaman İsias Otel’de hayatını kaybeden Şampiyon Melekler Takımı’nın aileleri tarafından bilirkişi heyetine "Gerçekleri yansıtan raporu yazın" çağrısı yapıldı.
Şampiyon Meleklerin ailelerinden bilirkişi heyetine çağrı: Gerçekleri yansıtan raporu yazın

Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Adıyaman İsias Otel’de hayatını kaybeden Şampiyon Melekler Takımı’mızın aileleri tarafından bir video hazırlanarak, bilirkişi heyetine çağrı yapıldı.

İsias Otel’de kızı Selin’i kaybeden Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya videoda, “Bilirkişi heyetine tekrar sesleniyoruz; lütfen gerçekleri yansıtan raporu yazın. 22 Ekim’de tüm dünyaya Grand İsias’ın gerçeklerini bir kez daha gösterelim ve bu suçluların olası kastla yargılanmasını sağlayalım” ifadelerini kullandı.

Toplam 72 kişiye mezar olan İsias Otel davası 22 Ekim 2024 tarihine ertelenmişti.

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