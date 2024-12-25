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Şampiyon Meleklerin Davasında Karar: Ahmet Bozkurt 17 yıl hapis cezası aldı!

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Şampiyon Meleklerin Davasında Karar: Ahmet Bozkurt 17 yıl hapis cezası aldı!
Şampiyon Meleklerin Davasında Karar: Ahmet Bozkurt 17 yıl hapis cezası aldı!

Şampiyon Meleklerin Davasında Karar: Ahmet Bozkurt 17 yıl hapis cezası aldı!

İşte kararlar:

Ahmet Bozkurt: 17 yıl 17 ay 7 gün hapis

Mehmet Fatih Bozkurt: 15 yıl 28 ay 28 gün hapis

Erdem Yıldız: 17 yıl 17 ay 7 gün hapis

Halil Bağcı (mühendis): 7 yıl 16 ay hapis

Hasan Aslan: 15 yıl 16 ay 20 gün hapis

Mehmet Göncüoğlu: 7 yıl 16 ay hapis

Beraat Eden Sanıklar ise şöyle…

Efe Bozkurt: Beraat etti ve tazminat hakkı kazandı.

Bilge Açık: Beraat

Ulviye Bozkurt: Beraat

Şule Özbek: Beraat

Seda Zeren: Beraat

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