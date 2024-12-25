Şampiyon Meleklerin Davasında Karar: Ahmet Bozkurt 17 yıl hapis cezası aldı!
İşte kararlar:
Ahmet Bozkurt: 17 yıl 17 ay 7 gün hapis
Mehmet Fatih Bozkurt: 15 yıl 28 ay 28 gün hapis
Erdem Yıldız: 17 yıl 17 ay 7 gün hapis
Halil Bağcı (mühendis): 7 yıl 16 ay hapis
Hasan Aslan: 15 yıl 16 ay 20 gün hapis
Mehmet Göncüoğlu: 7 yıl 16 ay hapis
Beraat Eden Sanıklar ise şöyle…
Efe Bozkurt: Beraat etti ve tazminat hakkı kazandı.
Bilge Açık: Beraat
Ulviye Bozkurt: Beraat
Şule Özbek: Beraat
Seda Zeren: Beraat
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