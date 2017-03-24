Şampiyon takım Özçınar’ı ziyaret etti

Ortaokullar arası Futbol Birinciliğinde şampiyon olan Şehit Turgut Ortaokulu Futbol takımı Okul Müdürü ve eğitmenleriyle birlikte bugün saat 09:00’da Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı ziyaret etti.

Şehit Turgut Ortaokulu Müdürü Cengiz Uzun ziyarette yaptığı konuşmada okulun her zaman spor alanında başarılı olduğunu bu yıl atletizimde de iddialı olduklarını söyledi. Okul futbol takımının bu yıl şampiyon olduğunu ve güzel bir başarı elde ettiğini belirten Uzun, takımın hem okulu hemde ülkeyi Türkiye’de en iyi şekilde temsil edeceğini söyledi . Takımda yetenekli çocukların bulunduğuna dikkat çeken Cengiz Uzun, sporcuya yatırımın önemini vurguladı.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da Şehit Turgut Ortaokulu yönetimi, eğitmenleri ve sporcularını yürekten kutlayarak, Okulun futbol ve diğer branşlarda kendini kabul ettirdiğini hem ülke genelinde hem de Türkiye’de de başarılar elde ettiğini söyledi. Yurtdışında gerçekleşecek müsabakalar için takımın iyi hazırlanmasını öğütleyen Özçınar, öğrencilerin sadece sporda değil derslerinde de başarılı olmalarıyla iyi bir sporcu olabileceklerine dikkat çekti.