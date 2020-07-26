Şampiyon Tony, lider Tony!

Lefkoşa Darts Birliği Ferdi Darts Şampiyonası’nın dördüncü ayağı yapıldı.

Lefkoşa Darts Birliği lokali’nde gerçekleştirilen müsabakalarda Ferdi Darts Şampiyonası’nın dördüncü ayağı yapıldı. Gerçekleştirilen müsabakaların final maçında Hüseyin Moda ile karşılaşan ‘Tony Stone’ dördüncü ayağın şampiyonu oldu. Ferdi Darts Şampiyonasının üçüncülük dördüncülük maçındaysa karşılaşan Mahmut Çınar ile ‘Ertuğrul Kaya’ üçüncülüğü elde etti. Lefkoşa Darts Birliği tarafından düzenlenen sekiz ayaklı Ferdi Darts Şampiyonası’nın üçüncü ayak müsabakaları dün (23 Temmuz 2020) de yapıldı. Lefkoşa Darts Birliği lokali’nde gerçekleştirilen müsabakalarda Tony Stone şampiyon oldu. Toplam sekiz ayaktan oluşan Ferdi Darts Şampiyonası’nın dördüncü ayağında Tony Stone final de Hüseyin Moda’yı mağlup etti. Genel klasman sıralamasında dördüncü ayaktan sonra oluşan puan tablosu aşağıdaki gibidir.