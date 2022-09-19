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Şampiyonada 9 Altın Kemer Sahiplerini Buldu

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Şampiyonada 9 Altın Kemer Sahiplerini Buldu
Şampiyonada 9 Altın Kemer Sahiplerini Buldu

Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Ju Jitsu Open Akdeniz Cup şampiyonası tamamlandı. 16-18 Eylül tarihleri arasında İskele Doktor Fazıl Küçük Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Ju Jitsu Open Akdeniz Cup şampiyonasına KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu Kulüplerin sporcuları yanı sıra Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan takımlarından oluşan Ju Jitsu sporcuları yer aldığı 6 ülke katıldı. Şampiyonaya Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı Hasan Taçoy, Ulusal Birlik Partisi İskele İlçe başkanı Metin Güllü, İskele Belediye asbaşkan Sefa Kurukafa, Türkiye Ju Jitsu Federasyon başkanı Hulisi Elmas, KKTC Ju Jitsu TC Koordinatörü Seyit Mehmet Hallaç yanı sıra diğer ülkelerin Federasyon başkan ve temsilcileri, ülke kulüp yetkilileri de şampiyonayı izledi.

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Büyük erkekler Türkmenistan’dan Yaşar Hocakov, büyük erkeklerde Türkiye’den Şuayip Furkan Güven, büyük erkeklerde Türkiye’den Talha Eroğlu, büyük erkeklerde Kırgızistan’dan İzzetilo Khakimox, büyük erkeklerde Kazakistan’dan Ramazan Dudukvex altın kemer alan sporcular oldu. 30 yaş üstü müsabakalarda KKTC Ju Jitsu Milli takım antrenörü Ekim Özgüvenli altın kemer aldı. Ju Jitsu Open Akdeniz Cup şampiyonasında 5 branşta müsabakaların yapılmasının ardından şampiyonanın son gününde KKTC Ju Jitsu Türkiye Koordinatörü Seyit Mehmet Hallaç tarafından seminer verildi. Ju Jitsu Open Akdeniz Cup şampiyonasında dereceye giren sporculara madalya ve katılım belgelerini, Kemer maçlarında dereceye giren sporculara Kemeleri yetikililer tarafından verildi.   

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5 Branşta yarışmalar Yapıldı

Kempo Savunma Sporları Federasyonu Ju Jitsu Open Akdeniz Cup şampiyonasında Combat Kemer, Fıghtıng, Nevaza-gı, Nevaza no-gi, Combat branşlarında oluşan 5 branşta müsabakalar yapılarak kategorilerinde şampiyonlar belli oldu.  

Altın Kemer Sahipleri

Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından ülkemizde yapılan Ju Jitsu Open Akdeniz Cup şampiyonası ilk gün tartı ve eşleşmelerin ardından ikinci gün sabah doktor kontrollerinden sonra başlayan müsabakalarda büyük bayanlarda KKTC’den Alara Berktuğ, genç erkeklerde KKTC’den Fevzi Faslıgil, büyük büyükler KKTC’den Özgür Kaya, KKTC’den Arif Deniz Kıran, büyük erkekler Türkmenistan’dan Yaşar Hocakov, büyük erkeklerde Türkiye’den Şuayip Furkan Güven, büyük erkeklerde Türkiye’den Talha Eroğlu, büyük erkeklerde Kırgızistan’dan İzzetilo Khakimox, büyük erkeklerde Kazakistan’dan Ramazan Dudukvex altın kemer alan sporcular oldu. 30 yaş üstü müsabakalarda KKTC Ju Jitsu Milli takım antrenörü Ekim Özgüvenli altın kemer aldı.

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Seminer

Ju Jitsu Open Akdeniz Cup şampiyonasında 5 branşta müsabakaların yapılmasının ardından şampiyonanın son gününde KKTC Ju Jitsu Türkiye Koordinatörü Seyit Mehmet Hallaç tarafından seminer verildi.

Ödül Töreni

Ju Jitsu Open Akdeniz Cup şampiyonasında dereceye giren sporculara madalya ve katılım belgelerini, Kemer maçlarında dereceye giren sporculara Kemeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye Ju Jijutsu Federasyon başkanı Hulisi Elmas, Kempo Savunma Sporları Federasyonu başkanı Mehmet İngenç, İskele Belediye asbaşkan Sefa Kurukafa, Sezar Spor Aktiveler Dernek başkan vekili Özkan Karağaç tarafından verildi. Ayrıca müsabakaları yöneten hakemlere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’a, Türkiye Federasyon başkanı Hulisi Elmas’a, İskele Belediye asbaşkan Sefa Kurukafa, Sezar Spor Aktiveler Dernek başkan vekili Özkan Karağaç ve Ulusal Birlik Partisi İskele İlçe başkanı Metin Güllü’ye paketler Kempo Savunma Sporları Federasyonu başkanı Mehmet İngenç tarafından verilirken, İskele Belediye başkanı Hasan Sadıkoğlu ve personeline teşekkür etti.  

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