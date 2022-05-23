Şampiyonlar Ligi bileti AEK Larnaka'nın

“AEK Larnaka Şampiyonlar Ligi’ne” üst başlıklı haberde; Apollon Limasol’un geçtiğimiz hafta tarihinde dördüncü kez şampiyon olmasının ardından ikincilik için "savaş"ın son maçlara kaldığı ve savaşın kazananının AEK Larnaka olduğu aktarıldı.
Haberin detayında, 16 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaşan Apollon Limasol'u deplasmanda 0-1 mağlup eden AEK Larnaka’nın puanını 54’e yükselttiği ve APOEL’in Baf karşısında aldığı 3-1’lik yenilgiyle ikinci sıraya yerleşerek Şampiyonlar Ligi biletini APOEL’in elinden aldığı vurgulandı.
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