Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul’a son bilet Manchester City’nin!

İstanbul'da 10 Haziran Cumartesi günü oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinin adı belli oldu. Manchester City, 1-1'in rövanşında Real Madrid'i ezici bir oyunla 4-0 yenerek finale yükseldi.

Şampiyonlar Ligi Yarı Finali’nde Manchester City ile Real Madrid rövanş maçında final bileti için karşılaştı. Etihad’da oynanan mücadeleyi Pep Guardiola’nın çalıştırdığı Manchester City, 4-0 kazanarak finale yükseldi.

Maça çok baskılı başlayan Manchester City aradığı golü 23. dakikada Bernardo Silva ile buldu. Portekizli yıldız 37. dakikada bir kez daha sahneye çıkıp tüm stada büyük coşku getirdi. Real Madrid’in umutlarını söndüren ise 76. dakikada topu kendi kalesine gönderen Eder Militao oldu: 3-0. Manchester City için pastanın üzerine kremayı koyan isim, 89’da oyuna girip 90+1’de fileleri havalandıran Alvarez oldu: 4-0.

Bernardo Silva’nın ilk golü

2. KEZ FİNALE ÇIKAN CITY İLK KUPASININ PEŞİNDE

Bu skorla, tarihinde Şampiyonlar Ligi’ne ilk kez 2011-2012 sezonunda katılan Manchester City ikinci kez finale yükseldi. 2020-2021 sezonunda Chelsea’ya finale kaybeden İngiliz ekibi, bu kez İstanbul’da milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği Inter karşısında ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu arayacak.

Bernardo Silva’nın ikinci golü | Foto: Reuters

10 Haziran Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak final saat 22.00’de başlayacak.

Bu maçla birlikte İstanbul şehri de 2005’in ardından ikinci kez Şampiyonlar Ligi Finali’ne ev sahipliği yapacak.

Öte yandan, Real Madrid’i çalıştıran İtalyan Carlo Ancelotti, Alex Ferguson’u geçerek 191 maçla turnuva tarihinde en çok maça çıkan teknik direktör oldu.

GOLLER NASIL GELDİ?

Baskısını artıran City’de De Bruyne’ün ara pasıyla ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Bernardo Silva, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı sağ köşeden ağlarla buluşturarak 23. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

Manchester City’de ceza sahasına çalımlarla giren İlkay Gündoğan’ın sert şutunda defanstan dönen top, kale önündeki Bernardo Silva’ya yöneldi. Portekizli oyuncu, düzgün bir kafa vuruşuyla kendisinin ve takımının ikinci golüne 37. dakikada imza atarak, ilk yarının skorunu belirledi: 2-0.

Militao’nun kendi filelerini havalandırdığı an

Ataklarını sıklaştıran City’de De Bruyne’ün sol kanattan kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Manuel Akanji’nin kafa vuruşu, Real Madridli savunma oyuncusu Eder Militao’ya çarparak yön değiştirdi ve ağlarla buluştu. Brezilyalı oyuncunun kendi kalesine attığı golle City, rakibi karşısında 3-0 öne geçti.

City’de oyuna sonradan giren iki oyuncudan Phil Foden’ın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Arjantinli Julian Alvarez, teknik bir vuruşa topu 90+1. dakikada filelere gönderdi ve takımının sahadan 4-0 galip ayrılmasını sağladı.