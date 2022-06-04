Şampiyonlar Ligi finali: UEFA Liverpool ve Real Madrid taraftarlarından özür diledi

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde yaşanan olaylardan ötürü Liverpool ve Real Madrid taraftarlarından özür diledi ve benzer bir durumun bir daha asla yaşanmaması gerektiğini belirtti.

Liverpool taraftarları polisin kendilerine karşı şiddet uyguladığını söylemiş, aşırı kalabalık nedeniyle organizasyonda kaos yaşandığını ileri sürmüştü.

Real Madrid de yaşananları "bir dizi talihsiz olay" diye nitelendirmiş ve UEFA'da bir açıklama beklediklerini söylemişti.

UEFA'dan yapılan açıklamada "Hiçbir futbol taraftarı bu duruma düşürülmemeliydi, bu durum bir daha asla yaşanmamalı," ifadeleri kullanıldı ve şöyle denildi:

"UEFA 28 Mayıs 2022'de Paris'teki Stade de France'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finali karşılaşması öncesinde yaşanan korkutucu ve talihsiz olayları deneyimleyen ya da bu olaylara tanık olan tüm taraftarlardan samimiyetle özür diler. Final gecesinin Avrupa futbolunun bir kutlaması olması gerekirdi."