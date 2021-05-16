Şampiyonlar Ligi finalinin ardından Formula 1 Türkiye Grand Prix'si iptal edildi

Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınmasının ardından dünyanın en önemli motorsporları organizasyonu Formula 1 Grand Prix'sinin Türkiye ayağı da iptal edildi.
İptal edilen Türkiye ayağının yerine Avusturya'da yeni bir yarış düzenleneceği açıklandı.
Konuyla ilgili Formula1’in internet sitesinden yapılan açıklamada, "Covid-19'dan ötürü getirilen seyahat kısıtlamaları nedeniyle haziran ayında Türkiye'de yarışmak artık mümkün değil." denildi.
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