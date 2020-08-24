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Şampiyonlar Ligi kupası 6. kez Bayern Münih'in

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Şampiyonlar Ligi kupası 6. kez Bayern Münih'in
Şampiyonlar Ligi kupası 6. kez Bayern Münih'in

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonunun şampiyonu, finalde Paris Saint-Germain'i (PSG) 1-0 yenen Bayern Münih oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı kupasının sahibi, Fransa ekibi PSG ile Almanya temsilcisi Bayern Münih arasında Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Luz Stadı'nda oynanan maçla belli oldu.

Karşılaşmanın ilk dakikalarında topa daha fazla sahip olan taraf Bayern Münih olmasına rağmen ilk tehlikeli pozisyon PSG'den geldi. 18. dakikada Mbappe'nin ara pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Neymar'ın dar açıdan sert şutunu, Bayern Münih kalecisi Neuer kornere çeldi.

Bayern Münih, ilk tehlikeli atağında gole çok yaklaştı. 22. dakikada Davies'in uzun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Lewandowski'nin şutu, direkten döndü.

  1. dakikada kontratakla tehlike yaratan PSG'de, Neymar'ın orta sahadan hızla rakip sahaya sürdüğü topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Di Maria'nın şutu, az farkla üstten auta gitti.
  2. dakikada Bayern Münih'te sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde topla buluşan Levandowski'nin kafa vuruşu, PSG kalecisi Navas'ta kaldı.

PSG, 45. dakikada net bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Neymar'ın presinin ardından Bayern Münihli futbolcular savunmadan çıkarken pas hatası yaptı. Bu pasla penaltı noktası üzerinde topla buluşan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Mbappe, meşin yuvarlağa iyi vuramadı ve top, kaleci Neuer'de kaldı.

Taraflar, yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremeyince ilk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf, Bayern Münih oldu. 59. dakikada sağ kanattan Kimmich'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Coman'ın kafa vuruşunda top, kalenin sağ köşesine giderek ağlarla buluştu. Bu gol, Almanya ekibinin Şampiyonlar Ligi tarihindeki 500. golü oldu.

PSG'de 70. dakikada Di Maria'nın sağ kanattan yerden pasıyla topla ceza sahası içinde buluşan ve bekletmeden vuran Marquinhos'un şutunu, kaleci Neuer kurtardı.

Maçın kalan dakikalarında PSG, bazı pozisyonlara girmesine rağmen aradığı golü bulamadı ve mücadele Bayern Münih'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

BAYERN MÜNIH, ŞAMPIYONLAR LIGI KUPASINI 6. KEZ MÜZESINE GÖTÜRDÜ

Daha önce 1973-74, 1974-75, 1975-76, 2000-01 ve 2012-13 sezonlarında turnuvada zirveye çıkan Bayern Münih, 11. finalinde aynı başarıyı 6. kez tekrarladı. Almanya ekibi, bu başarısıyla Real Madrid (13) ve Milan'ın (7) ardından Şampiyonlar Ligi Kupası'nı en çok kazanan takımlar listesinde 3. sırayı Liverpool ile paylaştı.

Turnuvayı 15 golle tamamlayarak krallık yarışında ipi göğüsleyen Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, kupada bir sezonda en çok gol atan oyuncular listesinde 17 golle zirvede yer alan Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun ardında kaldı.

Almanya Milli Takımı'nda Joachim Löw'ün yardımcılığı döneminde 2014 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Bayern Münih'in teknik direktörü Hansi Flick ise kulüp kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi zaferine ulaştı.

BAYERN MÜNIH, KUPASINI MAÇ SONRASI DÜZENLENEN TÖRENLE ALDI

PSG'yi yenerek kupayı kazanan Bayern Münih'in futbolcuları, karşılaşma sonrası büyük bir sevinç yaşadı. 

Pandemi nedeniyle seyircilerin katılmadığı kupa töreninde ilk olarak maçın hakemlerine, ardından finalist takım PSG'nin oyuncuları ve teknik heyetine madalyaları takıldı.

Podyuma son olarak çıkan Bayern Münihli futbolcular ve teknik kadroya madalyaları, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin tarafından verildi. Kupayı Bayern Münih'in birinci kaptanı kaleci Manuel Neuer kaldırdı.

Organizasyonda 7 yıl aranın ardından yeniden şampiyonluğa ulaşan Bayern Münih, kupadan 6. kez zaferle ayrılarak turnuva tarihinin en başarılı 3. takımı unvanını Liverpool ile paylaştı.

Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'ni kazanan takımları karşı karşıya getirecek 2020 UEFA Süper Kupa maçı, 24 Eylül Perşembe günü Bayern Münih ile Sevilla arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puşkaş Stadı'nda oynanacak. 

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