Şampiyonlar Ligi maçında sahaya yarı çıplak atlayan modelin son paylaşım
Liverpool ile Tottenham arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında yarı çıplak sahaya girerek herkesi şaşkına çeviren ve tüm dünyada isminin bilinmesini sağlayan ünlü model ve fenomen Kinsey Wolanski yeniden gündemde.
Şampiyonlar Ligi finalinde yarı çıplak sahaya girerek bir anda dünya gündemine oturan model Kinsey Wolanski, Birleşik Arap Emirlikleri'nde cami ziyareti yapıp tesettürlü kıyafetiyle poz verdi.
05 Aralık 2020 Cumartesi 23:00
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